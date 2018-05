Advokat sigtet for vold på Papes kæreste: Er familiefar og venter barn

Det er ikke en mand, der er vant til at sidde på anklagebænken, der er sigtet for vold mod justitsminister Søren Papes forlovede, Josue Vasquez.

Den 34-årige slovakiske mand, der bor i Warszawa i Polen, arbejder som advokat, fortæller hans danske forsvarer.

- Min klient er noget rystet. Han er familiefar og har to børn og et i vente. Så det kom mildest talt på tværs af ham, fortæller Michael Sahl Nielsen.

Ifølge retsbogen var han i Danmark for at følge VM i ishockey og skulle have været i Danmark til i dag.

Han blev fængslet i 13 dage i medfør af udlændingelovens § 35, der betyder, at en udlænding kan varetægtsfængsles, 'når der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes'.

Han er sigtet vold og hadforbrydelse ved at have slået Josue Vasquez i ansigtet med knyttet hånd og have sagt 'I don't like homos'. Han siger, at det var Josue Vasquez, der slog først, og han nægter, at han skulle have udtalt de nedsættende ord om homoseksuelle.

- Han oplyste i retten, at han har flere homoseksuelle venner. Så det er fuldstændig en blank afvisning. Det stiller min klient sig uforstående overfor, siger hans forsvarer.

Efter det kom frem, at manden var blevet sigtet for overfaldet, gik statsminister Lars Løkke Rasmussen til tasterne og konstaterede, at der er sket en hadforbrydelse med ordenee: 'Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue.'

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. ❤️ — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 17, 2018

Dommeren i Københavns Byret fængslede dog kun den sigtede for voldsforholdet og fandt ikke begrundet mistanke om, at manden overfaldt Josue Vasquez på grund af hans seksuelle orientering.

