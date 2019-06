Advokat vil have 'penis-sagen' taget op igen

Flere tusinde sager skal gennemgås, efter politiet har opdaget fejl i det system, der behandler teleselskabernes data.

I denne uge kom det frem, at der er sket en teknisk fejl i politiets behandling af teledata, som er blevet brugt i retssager fra 2012 og frem.

En af retssagerne, hvor teledata har spillet en stor rolle, er den såkaldte penis-sag fra Tinglev i Sønderjylland.

Det skriver DR Syd.

Her blev fire mennesker dømt for et overfald blandt andet på baggrund af data fra mobilmaster.

Se også: Kvinde og tre mænd dømt: Skamferede mands penis

Advokat Mads Kjær var forsvarer for en af de dømte, og han vil nu se nærmere på sagen igen.

- Hvis min klient er blevet dømt for hårdt og for mere, end min klient reelt har foretaget sig, så er det meget skræmmende. Det er i høj grad et brud på tilliden til retssystemet, siger Mads Kjær til DR Syd.

Sagen handler om en mand, der i maj 2017 blev overfaldet og skåret i sin penis i en privat have i Tinglev.

Se også: Familieopgør: Skamferede offers penis med kniv

Data fra mobilmaster placerede de dømte nær gerningsstedet på flere tidspunkter op til overfaldet.

Det blev brugt som et afgørende bevis.

Mads Kjærs klient nægtede at have været med til at planlægge overfaldet, mens retten mente, at masteoplysningerne talte et andet sprog.

Mads Kjær vil nu se nærmere på sagen igen.

- Jeg vil bede Den Særlige Klageret om at kigge på sagen for at se, om den skal genoptages, og så må man jo afvente, om sagen når igennem det nåleøje og kan gå om, forklarer Mads Kjær.

Rigspolitiet vil ikke kommentere på enkeltsager, så det vil ikke bekræfte om sagen bliver undersøgt.