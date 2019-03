Advokater for 'El Chapo' beder om ny retssag

Jurymedlemmer krænkede angiveligt et forbud mod at følge retssag i medierne

Advokater for Joaquin 'El Chapo' Guzman har bedt domstolen i New York, USA, om en ny retssag for den mexicanske narkobaron, der blandt andet er kendt skyldig i narkosmugling, sammensværgelse og pengevask.

Årsagen er ifølge advokaterne, at medlemmer af juryen under retssagen overtrådte et forbud mod at følge sagen i medierne.

Advokaterne har bedt dommer Brian Cogan om at holde en høring i kølvandet på en artikel i Vice News, der hævder, at mindst fem jurymedlemmer fulgte sagen i pressen og på sociale medier.

Det betød, at Guzman ikke fik en fair rettergang, lyder argumentet.

- Vi ser frem til en ny retssag med en jury, der lever op til sit ansvar, siger forsvarsadvokat Eduardo Balarezo til Associated Press.

Anklagemyndigheden har ikke kommenteret sagen.

Guzman blev efter en langvarig retssag i New York kendt skyldig i at stå i spidsen for et globalt narkoimperium. Strafudmålingen finder sted 25. juni, og det ventes, at han vil blive idømt livsvarigt fængsel.

Retssagen varede i tre måneder, og mere end 50 personer har vidnet i sagen, hvor det er blevet afsløret, hvordan Sinaloa-kartellet tjente milliarder af dollar på at smugle tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

'El Chapo' er en af de helt centrale figurer i den mexicanske narkokrig, der har hærget landet siden 2006.

I 2017 blev han udleveret til USA efter at være blevet anholdt i Mexico.