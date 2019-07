Advokater raser over retssag: Brud på menneskerettigheder

En advokat skal forsvare ti tiltalte på en gang. De tiltalte har ikke fået lov til at forklare sig og sagen bygger på en useriøs og forudindtaget efterforskning.

Sådan lyder kritikken fra flere af de forsvarsadvokater, der repræsenterer de 24 mænd, som ved en marokkansk domstol risikerer livstid eller dødsstraf for drabene på danske Louisa Jespersen og norske Maren Ueland.

Tre af mændene har erkendt drabene på de to skandinaviske turister, der camperede i Atlasbjergene i december sidste år. En fjerde har tilstået, at han skaffede de knive, som blev brugt ved dobbeltdrabet - vel vidende at de skulle bruges til at dræbe turister i en terrorhandling for Islamisk Stat.

Men ifølge advokaterne er det særligt sagen mod de resterende 20 mænd i sagen, som tangerer til et gevaldigt brud på menneskerettighederne, skriver den norske avis VG.

Mændene er anholdt og mistænkt for at være en del af den lokale terrororganisation, som planlagde drabene på danske Louisa og hendes norske veninde.

Dom i dag: Derfor kræver anklager dødsstraf

I blandt dem er en spansk-schweizisk mand, som ifølge det marokkanske politi trænede flere af terrorcellens medlemmer. Træningen skulle have fundet sted på en paintball-bane. Den spansk- schweiziske mand nægter sig skyldig.

- Det er en absurd og latterlig anklage. Der har ikke været nogen seriøs efterforskning omkring den påstand. Ingen vidner er hørt, ingen telefoner er tjekket. Anklagemyndigheden beder om 20 års fængsel til min klient, fordi andre tiltalte har fortalt om en dag på en paintball-bane, siger mandens schweiziske advokat, Saskia Ditisheim, som følger sagen på sidelinjen.

De tre hovedmistænkte i sagen blev anholdt i en bus på vej væk fra Rabat i Marokko. Med sig havde de flere store knive. Foto: Politi.

Også mandens marokkanske advokat har flere gange i løbet af sagen udtrykt sin utilfredshed direkte til dommeren. Senest torsdag i sidste uge, hvor dommen mod de 24 mænd skulle have været afsagt. I stedet blev sagen endnu en gang udsat.

- Undrer du dig over, at min klient brød kontakten med flere af de andre? Nej. Du er fuldstændig ligeglad med den nuance. Du vil bare kriminalisere ham, lød det fra den marokkanske advokat ifølge VG. Som den eneste holdt han en halvanden time lang procedure for sin klient, hvor han ifølge VG blandt andet sagde, at retssagen var overflødig, når hans klient var dømt på forhånd.

Terror-drabene i Marokko: Brev fra Louisas familie læst højt i retten

Omvendt brugte advokaten Hafida Maksouai, som repræsenterer ti af de tiltale på en gang, blot få minutter på at procedere sine klienters uskyld.

– Det var ikke et forsvar. Jeg var rystet. I Schweiz havde man gået igennem sagen mod hvert enkelt tiltalte, siger den schweiziske advokat Saskia Ditisheim til den norske avis.

2. maj 2019 blev en af de drabstiltalte ført ind til retssalen. Foto: Ritzau Scanpix

De 24 tiltalte har fulgt sagen mod dem bag en tilsluttet glasvæg. Derfor har der også sagen igennem været tvivl om, hvorvidt de 24 mænd overhovedet kan høre, hvad der bliver sagt. I sidste uge kunne flere medier berette, hvordan en række af de tiltalte lå og sov i løbet af retsdagen. Andre sad og fjollede og fniste på trods af sagens alvor.

Bror til mistænkt drabsmand: Hvis det er ham, fortjener han at dø

Retten i Salé forventes at afsige dom i sagen mod de fire mænd torsdag aften.

I sidste uge læste bistandsadvokat Khalid El Fataoui et brev fra danske Louisas familie højt i retten.

'Mit liv er i ruiner siden tabet af min datter. Jeg græder hver eneste gang, jeg tænker på hende, og jeg ved, at hun råbte om hjælp, da hun var døende', lød det blandt andet i brevet, der sluttede:

'De fortjener den hårdeste mulige straf - dødsstraffen - for hvad de har gjort. Verden vil være et bedre sted uden dem'.