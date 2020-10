Advokater: Sådan bliver Madsens fremtid i fængslet

Kriminalforsorgen har mange muligheder for at begrænse Peter Madsen

Selvom Peter Madsen i forvejen afsoner en livstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Wall, kan Kriminalforsorgen virkelig gøre tilværelsen stram for ubådsbyggeren i fremtiden.

- Der vil fremadrettet være et langt højere sikkerhedsniveau omkring Peter Madsen, fortæller advokat Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at Peter Madsen fremover vil være afskåret fra friheder som samvær med andre indsatte, mulighed for selv at lave mad i fængslets køkken og besøg på henholdsvis værksted og bibliotek, hvor han ellers yndede at opholde sig med jævne mellemrum.

- Samtidig kan flugtforsøget have indflydelse på, hvornår han kan søge om prøveløsladelse, tilføjer hun.

Selvom man har fået fængsel på livstid i Danmark, kan man stadig søge om prøveløsladelse efter 12 års afsoning, men det kan nu ændre sig for den tidligere ubådsbygger.

En potentiel risiko

Peter Madsen kan også se frem til, at der generelt vil være flere fængselsbetjente omkring ham, da han i forbindelse med flugtforsøget har vist, at han udgør en potentiel risiko for både flugt og for det omkringværende personale og de indsattes sikkerhed.

- Man kan godt forvente, at han skal have håndjern på, hver eneste gang han forlader sin fængselscelle, fortsætter Mette Grith Stage.

Ydermere fortæller hun til Ekstra Bladet, at han også kan se frem til at blive visiteret i lang højere grad. Dette gælder også ransagninger af ubådsbyggerens celle.

Slut med hyggen

- Jeg tror ikke, han har indset hvilke konsekvenser det for ham, lyder det fra advokat Ulrik Sjølin til Ekstra Bladet.

Ulrik Sjølin har beskæftiget sig meget med langtidsfanger, og oplyser at det fængsel - Herstedvester - som Peter Madsen indtil i går sad i, er et helt unikt fængsel, med unikke muligheder for de indsatte.

- Herstedvester Fængsel er en art terapeutisk miljø, hvor de indsatte har mulighed for at resocialisere sig gennem diverse aktiviteter. De har det rigtig godt, og det ved de også godt, fortæller Ulrik Sjølin.

Han tilføjer, at der er tale om en helt anden grad af frihed, i forhold til andre fængsler i Danmark.

- Hvis han synes det har været hårdt at sidde i fængsel indtil nu, så bliver det ekstra hårdt fremover, tilføjer han.

- Han bliver nok overflyttet til en af de 'almindelige' fængsler, hvor han kan få lov at sidde og lave julepynt og mussetrapper i stedet for at være i et værksted, som han ellers har gjort, fortsætter Ulrik Sjølin.

Fremstillet i grundlovsforhør

Peter Madsen sidder i dag i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor han er sigtet for fangeflugt efter § 124 stk. 1 ved klokken 10.20 som afsoner at være flygtet efter forudgående planlægning og aftale med bistand fra en eller flere p.t. ukendte medgerningsmænd.

Han er også sigtet for ulovlig tvang mod en kvindelig psykolog i forbindelse med flugten. Desuden er han også sigtet for at have truet en mandlig fængselsbetjent.

Han er blevet varetægtsfængslet i 14 dage af hensyn til den videre efterforskning.