Advokater ville stoppe Ekstra Bladet

– Absurd at blive mødt af en advokat, for hvem sandheden ingen værdi har, siger chefredaktør Poul Madsen

Det er helt i orden, når Ekstra Bladet skriver, at Roger Moores danske enke er blevet lænset for millioner, og at hendes rådgiver Per Troen i den forbindelse bliver gransket af politiet.

Ekstra Bladets særdeles veldokumenterede beskrivelse af sagen har ellers fået advokat Per Troen op i det røde felt.

Per Troen har udtrykt stor utilfredshed med Ekstra Bladets dækning. Privatfoto

Han mener, at centrale dele af Ekstra Bladets indhold er både ukorrekt og injurierende.

Advokaten, som siden juni 2019 flere gange er blevet omtalt i Ekstra Bladets spalter, indbragte derfor en alenlang klage til Pressenævneet.

Som Ekstra Bladet har afsløret, blev Kiki Tholstrup sidste år tildelt en økonomisk værge ved retten i Monaco.

Det og meget andet har Per Troen med hjælp fra sin advokat Heidi Højmark Helveg hårdnakket benægtet skulle have hold i virkeligheden. Derfor har Troen blandt andet krævet artikler slettet.

- Vi er blevet mødt med et vanvittigt krav om at trække alt tilbage. Det kunne vi naturligvis ikke drømme om at gøre, da vores dokumentation har været overvældende, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen.

Der var fuld dækning for Ekstra Bladets forsidehistorie 13. juni sidste år om Roger Moores danske enke, har Pressenævnet slået fast i en kendelse.

Chefredaktør: Absurd

Kun i ét tilfælde udtaler nævnet kritik. Det omhandler en detalje, som Ekstra Bladet allerede i forlængelse af første ombæring af artikelserien, præciserede.

Ekstra Bladet havde skrevet, at Per Troen havde modtaget et Rolex-ur fra sin klient, hvilket advokaten bestrider. Pressenævnet mener ikke, at Ekstra Bladet har dokumenteret gaveudvekslingen.

Dertil giver man Per Troen ret i, at han burde have haft længere tid til at besvare Ekstra Bladets henvendelse i forbindelse med den første historie om advokaten.

- Min klient og jeg udtrykker naturligvis vores tilfredshed med, at Pressenævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet. Men jeg må samtidig påpege, at Ekstra Bladet i denne sag, har fremsat og viderebragt en række uberettigede beskyldninger mod min klient. Beskyldninger som Ekstra Bladet på intet tidspunkt har fremført noget bevis for, skriver Troens advokat i en mail.

Pressenævnet slår dog langt overvejende fast, at Ekstra Bladet har været i sin gode ret til at beskrive Lady Moores strabadser.

Stort set alle punkter, som advokat-duoen har klaget over, vurderer det offentlige, uafhængige nævn er bragt helt i overensstemmelse med god presseskik.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen undrer sig da også over advokatens fortsatte fremfærd.

- Hver gang vi har fremlagt dokumentation, har Per Troens advokat fremlagt sine absurde påstande. Det er absurd at blive mødt af en advokat, for hvem sandheden ingen værdi har, siger Poul Madsen.

Kiki Tholstrup foran retten i Monaco sidste sommer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sagen Kort 25. juli 2016 dør Kiki Tholstrups 47-årige datter, Christina Knudsen. 5. april 2017 forærer Kiki Tholstrup det konkursramte par Carsten og Kate Hesselhøj fire millioner kroner som tak for venskabet med Christina Knudsen og den fortsatte støtte til hende selv og Roger Moore. 23. maj 2017 dør sir Roger Moore i Schweiz efter et halvt års kræftsygdom. Juni 2017 introduceres Kiki Tholstrup for advokaten Per Troen via Hesselhøj-parret. 29. maj 2019 beslutter retten i Monaco, at Kiki Tholstrup skal have en økonomisk værge. I retten er der blevet gennemgået en række overførsler fra enken til Per Troens firma Carte Blanche Family Office. 17 juli 2019 indledes ankesagen vedrørende tildelingen af en økonomisk værge. 8. august 2019 stadfæster appelretten i Monaco afgørelsen. Vis mere Luk

