Advokatfirma svindlet: Forsøgte at tømme dødsbo for millioner af kroner

En falsk mail skulle tømme en klientkonto. Tidligere var det lykkedes en 28-årig kvinde, ifølge sigtelsen, at snyde firmaet for 2,4 millioner kr.

OPDATERING: Grundlovsforhøret over den bedrageri-sigtede endte med, at hun blev varetægtsfængslet i 27 dage af hensyn til efterforskningen.

Et advokatfirma er blevet offer for et avanceret bedrageri, hvor en svindler dels har tømt en konto for godt 2,4 millioner kr., dels har forsøgt at tømme en klientkonto fra en 98-årig kvindes dødsbo for godt 2,1 millioner kr.

Forsøget på at tømme dødsboet mislykkedes, da advokatfirmaets bogholderi fattede mistanke til en mail, der angiveligt kom fra advokatfirmaets chefs sekretær, og som gav ordre til en straks-overførsel fra klientkontoen til en konto i Nordea på 2.140.691 kr.

Den form for svindel er kendt som 'CEO-fraud', og svindlerne benytter især ferietiden til at sende falske mails fra direktører og andre chefer til firmaers bogholderier med ordre om straksoverførsler.

En 28-årig kvinde fremstilles i eftermiddag i Københavns dommervagt, sigtet for bedrageriforsøg af særlig grov beskaffenhed og databedrageri. Hun nægter sig skyldig.

Sagen kører for lukkede døre og med navneforbud både på den sigtede, advokatfirmaet og de øvrige involverede personer.

Skaffede sig adgang til mail og konti

Ifølge sigtelsen lykkedes det den 28-årige i perioden fra 1. marts til 24. juli - formentlig sammen med ukendte medgerningsmænd - at skaffe sig adgang til advokatens konto i Danske Bank, hvorfra der blev overført 2.433.000 jkr. til en konto i Jyske Bank, som også tilhører advokaten.

Men fra kontoen i Jyske Bank overførte den sigtede pengene til andre konti - herunder 1.529.900 til den 28-åriges egen konto i Spar Nord.

Den 23. juli forsøgte den 28-årige, ifølge sigtelsen, et nyt svindelnummer overfor advokatfirmaet. Hun skaffede - på ukendt vis - sig adgang til advokatens og dennes sekretærs e-mail konti. Hun sendte herefter en mail fra advokatsekretæren til firmaets bogholderi med besked om at overføre de 2,1 million kr. fra dødsboets klientkonto til en konto i Nordea, som var oprettet i den 28-åriges eget navn.

Overførslen blev stoppet, da bogholderiet fattede mistanke.