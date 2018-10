Ægtepar anklaget for 20 mord: Ligdele gemt i køleskab og barnevogn

Makaber drabssag i Mexico, hvor par står anklaget for at have bortført og dræbt kvinder med sexmisbrug og salg af ofrenes babyer for øje

Makabre kvindemord og bortførelser er hverdagkost i Mexicos bandemiljø.

Men i kynisk beregning og uhyrlige detaljer kan få drabssager i det dybt kriminaliserede land konkurrere med ægteparret Juan Carlos N. og hans fire år ældre hustru Patriacias synderegister af bortførelser, kvindemord og videresalg af spædbørn.

Det rapporterer Mexico Daily News og internationale medier som CNN og BBC.

Ægteparret blev anholdt op til weekenden i det fattige kvarter Ecatepec i udkanten af Mexico City. I den barnevogn, de skubbede foran sig, fandt betjentene bæreposer fyldt med ligdele.

Meget tilfreds med drabene

Alejandro Gomez, chefanklager i regionen, har oplyst til nationale medier, at den 34-årige Juan Carlos N. har taget ansvaret for omkring 20 kvindemord. Stort set alle ofrene var enlige mødre.

Manden har angiveligt også erkendt at have misbrugt nogle af kvinderne seksuelt, før han dræbte dem og i nogle tilfælde solgte deres børn videre.

Det er mere uklart, hvilken rolle hans fire år ældre hustru spillede.

- Det, der forekommer mig at være særligt makabert, er, at han har givet os detaljer om mordene - det gælder også navne på ti af ofrene - og nærmest virkede til at være stolt af drabene. Han virkede meget tilfreds, lyder chefanklagerens forklaring til Radio Formula, som er citeret i Fox News.

En officiel efterlysning af Evelyn Rojas, Den nu anholdt Juan Carlos N. erkender, at den 29-årige kvinde var et af hans drabsofre. Foto: Politifoto

Juan Carlos har også i nøjagtige detaljer beskrevet en del af kvindernes påklædning.

Drabssagens omfang underbygges af, at politiet efterfølgende har fundet store mængder af ligdele på en byggegrund, hvor parret havde deres gang, i deres lejlighed og en anden ejendom i nærheden. De er blandt andet dukket op i et køleskab og cement-sække.

Lokkede alenemor i døden

Alejandro Gomez forklarer, at den anklagede mexicaner viser tegn på at være karakterafvigende og nære et betydeligt had til sin mor og en tidligere kæreste.

Det styrker også sagen, at det anklagede ægtepar beviseligt har ringet til en del kvinder, som er meldt forsvundet i løbet af 2018.

Den 28-årige alenemor til tre døtre, Nancy Huitron, overlevede ikke, at hun lokke til at følge med Juan Carlos og Patricia N. i Mexico City. Foto: Politifoto

Juan Carlos N. erkender, at et af hans drabsofre var Nancy Noemi Huitron.

Den 28-årige alenemor til tre døtre forsvandt 6. september sammen med sin to måneder gamle baby, Valentina. Den 28-årige alenemor med tre døtre blev som flere af de andre ofre lokket til at følge med Juan Carlos og hans kone.

Ægteparret hævdede, at de havde mad og billigt børnetøj til salg.

Valentina blev angiveligt efterfølgende solgt til et andet par, som også er anklaget i den omfattende kriminalsag. Pigen er fundet og overleveret til sine bedsteforældre.

Arlet Samanta forsvandt i april i år, og nu viser det sig, at hun med stor sikkerhed var et af Juan Carlos N.'s og muligvis også hans kone Patricias drabsofre. Foto: Politifoto

Bad om en tur under bruseren

Lige efter anholdelsen med barnevognen var det ikke ligefrem anger, der prægede Juan Carlos.

Han bad spontant om at få mulighed for at skifte til et jakkesæt og tage et brusebad, før han fulgte med til politistationen.

- Jeg er ikke en beskidt kriminel, lød hans forklaring til betjentene.

De er uden tvivl vant til at håndtere kvindemordere. FN er nået frem til, at der dagligt forekommer omkring seks drab på kvinder i Mexico.

I hovedstadsregionen forsvandt 395 personer ifølge BBC sidste år sporløst, og 207 af dem var kvinder. Bortførelserne forekommer især i slumkvarterer, hvor voldelige bander står stærkere end myndighederne.