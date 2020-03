Ægtepar blev truet: Jeg smitter jer med coronavirus

På John og Signe Northroups 61-års bryllupsdag var det ikke kun lykønskninger, der fandt vej til parrets indbakke.

Da 87-årige John Northroup 20. marts åbnede sin mail, fandt han nemlig en besked med følgende ordlyd:

'Jeg kender hver eneste beskidte detalje om jeres liv. I skal betale mig 4000 dollars med bitcoins, og hvis jeg ikke får pengene, vil jeg smitte hele jeres familie med coronavirus.'

Denne mail blev sendt til ægteparret John og Signe Northroup fra Vordingborg på deres 61-års bryllupsdag. Privatfoto

Afsenderadressen var italiensk-klingende, og ægteparret fik sig noget af et chok.

- Det er jo meget aggressivt og ondskabsfuldt. Vi troede jo dårligt nok vores egne øjne. Og så på vores 61-års bryllupsdag, sikke en hilsen, siger 88-årige Signe Northroup til Ekstra Bladet.

Ændrede kodeord

Ægteparret Northroup kontaktede straks politiet, som dog manede til ro og bad dem ignorere mailen.

- Vi blev da forargede og forskrækkede. Men vi gjorde ikke andet end at ændre vores kodeord med det samme, siger Signe Northroup.

Til Sjællandske lyder rådet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man ignorerer henvendelser som den, ægteparret Northroup modtog.

- Man skal hverken betale eller besvare mailen, siger Carsten Høj Hansen, som er leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Advare andre

Signe Northroup håber, at deres historie kan være med til at advare andre mod at handle på trusselsmails.

- Jeg håber da ikke, at der er flere, der er blevet udsat for det. Det er da utrolig ondskabsfuldt, siger hun.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan it-kriminelle i stor stil udnytter coronakrisen til for eksempel at sende falske mails. De kriminelle udgiver sig for at være fra Sundhedsstyrelsen.

