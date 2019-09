Ægtepar dræbt i trafikulykke: Mand anholdt

Et ældre ægtepar har mistet livet, efter de søndag eftermiddag var involveret i en trafikulykke på Odensevej nord for Faaborg, hvor de kørte frontalt sammen med en modkørende.

Der er tale om en 84-årig mand og en 80-årig kvinde. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Sigtet for uagtsomt manddrab

Den 44-årige mand fra Sydfyn, som kørte den modkørende bil, er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab og kørsel uden førerret.

Udover den 44-årige mand befandt der sig et barn i den modkørende bil. Manden og barnet er begge sluppet fra ulykken uden større fysiske skader.

Meldingen om ulykken blev modtaget klokken 16.12. Foto: presse-fotos.dk

Politiet har ikke umiddelbart mistanke om, at den 44-årige skulle være påvirket af spiritus eller stoffer.

De pårørende til de dræbte er underrettet.

Rute 43 lukket for trafik

På grund af undersøgelser på ulykkestedet er rute 43 ud for Arreskov Sø nord for Sollerup og syd for Vester Hæsinge lukket for al trafik.