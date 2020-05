Ægtepar fængslet: Har forbindelse til 39-årigs forsvinden

Tre personer, der er sigtet i forbindelse den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden, er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

To anholdte er en 46-årig kvinde og hendes 45-årige mand. En tredje mand er også varetægtsfængslet in absentia. Han er stadig på fri fod. Han har forbindelse til et område, som politiet har haft ransaget i forsøget på at finde den forsvundne.

Ægteparret skulle ifølge TV2 Nords oplysninger være fra henholdsvis fra Sverige og et 'engelsktalende land', og de kærede ikke dommerens kendelse om varetægtsfængsling efter et grundlovsforhør, der højst usædvanligt varede hele ni timer.

Grundlovsforhøret skete for dobbeltlukkede døre, så offentligheden må ikke måde vide den præcise ordlyd af sigtelsen mod de tre.

Nordjyllands Politi oplyser fredag til Ekstra Bladet at man fortsat ikke har fundet den forsvundne 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen.

Politiet har tidligere fredag bekræftet, at man efterforsker den 39-årige mands forsvinden som en drabssag. Det er ikke oplysninger om, at han skulle være fundet.

Politiet har ransaget flere steder for at finde spor i den mystiske forsvindingssag. Blandt andet har man fredag eftermiddag ransaget et sted på havnen i Frederikshavn.

Det er uvist, hvordan de fængslede forholder sig til sigtelsen.

