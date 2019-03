Ægtepar klamrede sig til senge: - Det var virkelig skræmmende

Situationen på det norske, nødstedte krydstogtskib Viking Sky var 'meget skræmmende'.

Det fortæller et amerikanske ægtepar, der er blandt de 262 evakuerede fra skibet, til det norske medie VG.

- Det var temmelig skræmmende, da skibet begyndte at hælde, men vi tænkte, at problemet nok ville blive fikset. At skibet ville blive ført ind i en rolig fjord, hvor vi kunne blive beskyttet mod bølgerne. Men sådan blev det ikke. Det blev virkelig skræmmende til sidst, siger 72-årige Judith Bates.

VG har mødt hende og hendes mand, 72-årige Danny Bates, på et hotel i Molde lørdag aften. De har hverken pas, mobiltelefon eller penge på sig, da de måtte forlade alt på Viking Sky.

Lørdag eftermiddag fik politiet i Møre og Romsdal besked om, at et krydstogtskib havde problemer ved Hustadvika.

Siden har helikoptere været i færd med at evakuere de i alt 1373 personer om bord. 915 personer er passagerer.

Danmark sender helikopter til evakueringsaktion

Klamrede sig til senge

Danny og Judith Bates fortæller, at de allerede to timer før skibet fik problemer, lagde mærke til, at bølgerne var høje, og at båden havde dårlig fremdrift.

Ægteparret klamrede sig til deres senge i deres kahyt, mens skibet begyndte at hælde mere og mere.

Til sidst gik alarmen, og skibets passagerer mødtes ved et samlingspunkt.

Over 300 evakueret: Tre har alvorlige skader

- Skibet hældte, en dør slog op, og vand fra en bølge kom ind på dækket, siger Danny Bates til VG.

- Det var på det tidspunkt, at vi forstod, at skibet virkelig var i fare. Indtil da troede vi, at problemet ville blive løst, og at vi kunne komme tilbage til vores kahyt. Men da indså vi, at det ikke ville ende godt, tilføjer Judith Bates.

Da mandskabet oplyste, at skibets motorer var ude af drift, steg frygten yderligere.

Ægteparret blev sammen evakueret af en helikopter lørdag aften.

Redningspersonale står klar på land. Foto: Ritzau Scanpix

- Det var meget skræmmende. Jeg tror, vi sagde, 'jeg elsker dig' til hinanden mange gange, siger Danny Bates til VG og tilføjer, at det var en stor lettelse at blive evakueret.