Ægtepar på 88 og 84 fik peberspray under hjemmerøveri

Politiet jager nu to røvere, der natten til mandag slog til mod et ægtepar, der blev overfaldet i deres hjem nær Åbybro.

Ægteparret er henholdsvis 88 og 84 år. De mistede et pengebeløb, som mandag ved middagstid endnu ikke er gjort op.

- Der er tale om en meget grov forbrydelse, og vi har selvfølgelig fokus på sagen, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Ved hjemmerøveriet anvendte gerningsmændene peberspray imod ægteparret

- De er naturligvis dybt berørte af situationen, siger Anders Uhrskov.

Ægteparret blev tilbageholdt på bopælen på Kattedamsvej mellem Åbybro og Biersted.

- Røveri i eget hjem - hvor man skal føle sig tryg - er en yderst alvorlig sag, tilføjer han

Vicepolitiinspektøren oplyser, at politiet ikke umiddelbart har klarlagt, hvordan røverne kom til og fra stedet.

Umiddelbart er signalementet sparsomt. Røverne skønnes til at være mellem 20 og 30 år. De var maskerede og iført mørkt tøj.

Politiet hører gerne fra vidner i sagen eller folk, der på anden vis måtte viden om den grove forbrydelse. Politiet kan kontaktes på telefon 114.