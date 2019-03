Ægtepar reddet fra 'skrækkens hus': Vidne myrdet

Politiet i den spanske by Cádiz har reddet et ældre par, som var blevet mishandlet i 'skrækkens hus'

De var blevet bestjålet af en tysk-cubansk mand og en cubansk kvinde, som sigtes for flere drab, tyveri og bedrageri for næsten to millioner euro over fire år.

Det skriver AFP.

Der er tale om en ældre hollandsk kvinde og en ældre tysk mand, der var i en kritisk tilstand, da de blev fundet. De var blevet bundet og låst inde i hvert deres rum i flere måneder.

Her havde de fået sondemad via en slange og var blevet kraftigt bedøvet med medicin. Det er uklart, hvor gamle de var, men de er nu på et sygehus, hvor deres tilstand er forbedret kraftigt, skriver AFP.

Politiet kom på sporet af skrækhuset efter tysk politi meldte den velhavende 101-årig kvinde Maria Babes savnet. Siden hun flyttede fra Tenerife til Cádiz, havde hun ikke givet livstegn.

Maria Babes blev efterfølgende fundet i en ældrebolig i byen Chiclana de la Frontera i Cádiz, hvor hun var ankommet i slem tilstand.

Maria Babes fortalte politiet, at hun havde mødt parret på Tenerife, hvor de havde været venlige og tilbudt at passe hende. Da hun ankom til parrets hus i Cádiz, blev hun iført håndjern og holdt indespærret i flere måneder med.

Maria Babes havde i oktober haft omkring 162.000 euro i bankbogen. I midten af december havde hun 300 euro og huset på Tenerife var solgt. Uden at hun havde fået en krone for salget.

Det cubansk-tyske par er nu varetægtsfængslet, mens efterforskningen er i gang.

Men inden parret blev anholdt, tog de ifølge politiet hen på plejehjemmet og bortførte Maria Babes fra ældreboligen. Fem timer senere blev hun fundet død i en så slem forbrændt tilstand, at politiet ikke kunne finde spor efter parret.

Da ægteparret efterfølgende blev arresteret, fandt politiet samtidig ud af, at de havde et andet hus, som de lejede, i nærheden. Her fandt de den hollandske kvinde og den tyske mand, der var indespærret.

Samtidig fandt politiet ud af, at den hollandske kvinde var blevet tvunget til at udgive sig for at være Maria Babes, da parret solgte hendes hjem på Tenerife.

Politiet fandt desuden fire andre personer, der var blevet indespærret i løbet af de fire år, og som var døde efter parret havde fået fat i deres formuer.

Fire personer er anholdt for at have hjulpet den tysk-cubanske mand og den cubanske kvinde. Det spanske politi har bedt om hjælp i sagen fra politiet i Storbritannien, Italien, Tyskland og Cuba.

Parret, som havde mange falske dokumenter, hvidvaskede en del af de stjålne penge ved at bygge et turistcenter i en kystby i Cadiz-provinsen, der er populært blandt surfere