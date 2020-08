Ældre ægtepar blev overfaldet af bekendt i deres sommerhus

Et ældre ægtepar blev torsdag aften overfaldet i deres sommerhus i Storvorde i Himmerland, oplyser Nordjyllands Politi.

Fredag er en 43-årig mand i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Politiet modtog anmeldelsen kort efter klokken 21 torsdag aften, og ved ankomsten på stedet mødte politiet det forslåede par. Begge er 70 år og havde været ofre for slag og spark.

Gerningsmanden var ankommet til huset og havde ifølge politiet tiltvunget sig adgang. Efter at have udsat ægteparret for vold forlod han stedet. Han blev anholdt efter få minutter.

Ifølge vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi kom ægteparret fysisk lettere til skade ved overfaldet. De er blevet behandlet for skrammer på hospitalet og udskrevet igen.

Ifølge det regionale medie nordjyske.dk, som var til stede i grundlovsforhøret, erkendte den 43-årige, at der havde været en voldsepisode i sommerhuset, men han nægtede sig skyldig i grov vold.