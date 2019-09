Ældre kvinde dræbt af gal kælehane

En 76-årig kvinde fra det sydlige Australien er død efter hun blevet angrebet af sin 'aggressive' hane, da hun samlede æg i hønsehuset i sin have.

Det skriver blandt andre News.com.au.

Uheldigvis fik hanen stukket hul på en åreknude med sit næb, da den angreb den ældre kvinde. Det forårsagede en voldsom blødning, som ikke kunne stoppes.

Efterfølgende blev der fundet flere forskellige skader på den ældre kvinde, men i obduktionsrapporten blev det vurderet, at det hovedsageligt var blødningen, der kostede hende livet.

Kvindens navn og dødstidspunktet er af hensyn til familien ikke blevet offentliggjort i medierne, men dødsfaldet har nu ført til, at myndighederne offentligt advarer om de skjulte farer ved umiddelbart harmløse dyr - særligt for ældre mennesker, skriver News.com.au.

Skrøbelige åreknuder

Roger Byard, der er professor i retsmedicin ved Adelaide University, forsker blandt andet i de skjulte farer ved de dyr, man normalt betragter som uskadelige. Han har set nærmere på sagen med den ældre kvinde, der døde efter hun blev overfaldet af sin hane, for at forsøge at undgå, at noget lignende sker i fremtiden.

- Denne sag har stor betydning, fordi det gør os opmærksomme på, hvor sårbare ældre med åreknuder er, selv med et hak fra en hane, skriver Roger Byard i en mail til Ekstra Bladet.

- Dødelige haneangreb er meget sjældne, men små dyr kan forårsage død ved traumer, skriver han videre.

Han har skrevet en rapport om den 76-årige kvinde, der døde af blødninger efter at være blevet overfaldet af sin hane. Den konkluderer netop, at små husdyr risikerer at påføre skade på personer med særligt sårbare blodkar.

'Haner er kendte for deres aggressive adfærd, som kan resultere i angreb mod mennesker', lyder det i rapporten, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

Her beskriver han to andre tilfælde af dødelige haneangreb, hvor børn har været ofrene.

To børn døde efter haneangreb

I det ene tilfælde døde en 16 måneder gammel pige af en stor byld i hjernen, der blev kædet sammen med et haneangreb i venstre side af hendes hoved. I det andet døde en to år gammel indisk dreng af sine kvæstelser, efter han var blevet hakket gentagne gange i hovedet af en hane.

Desuden gengiver hans rapport også mediernes omtale af en sag, hvor en 35-årig mand døde efter at være blevet overfaldet af en hane ved en ulovlig hanekamp. Han døde efter at være blevet skåret i læggen af en metalspore, der var blevet sat fast på hanens ben i forbindelse med den ulovlige kamp.

Roger Byard fortæller også om en sag, hvor en sydaustralsk kvinde døde efter at være blevet kradset på benet af en kat.

- Disse dødsfald kan undgås. Hvis en åre brister, skal man lægge pres på det blødende punkt, lægge sig ned, hæve benet og søge hjælp, skriver Roger Byard til Ekstra Bladet.

Han understreger dog også over for The Advertiser, at det ikke kun er dyr, ældre skal være opmærksomme på som skjulte farer.

- Vi har lavet undersøgelser, der viser, at folk bare har været hjemme og er blødt ihjel ved at støde deres ben og årer ind i noget, siger han.