Ældre kvinde stak betjent en lussing

Hænderne sad tilsyneladende løst på en aggressiv, ældre kvinde, da hun onsdag blev konfronteret med en politipatrulje nær sit hjem i Østjylland.

Østjyllands Politi blev kort før middag onsdag kaldt ud til en adresse i Langå sydvest for Randers. Her havde en 68-årig kvinde angiveligt været 'udadreagerende', som det formuleres i politiets døgnrapport, overfor sine naboer.

Da patruljen fra Østjyllands Politi fandt frem til kvinden, erkendte hun, at hun havde drukket alkohol i sin lejlighed i nærheden.



Situationen udviklede sig dog yderligere, da betjentene forsøgte at notere den 68-åriges navn og fødselsdato. Nu blev hun opfarende og råbte ad betjentene. På trods af, at betjentene bad hende pænt om at forholde sig roligt, blev kvinden stadigt mere opfarende, og endte med at stikke den ene betjent en lussing.



Kvinden blev derfor anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand.

Det har endnu ikke været muligt at få en uddybende kommentar om episoden fra Østjyllands Politi.