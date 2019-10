Ældre kvinder bedraget: Tiltalte brugte Mobilepay

Tirsdag sidder tre mænd på anklagebænken i Retten i Svendborg i en sag om internet-bedrageri. Sagen omfatter knap 100 forhold af bedrageri eller forsøg på bedrageri, og ofrene har primært været ældre kvinder.

Ifølge en pressemeddelelse fra Fyns Politi har de tiltalte tilbage i 2016 taget kontakt til tilfældige personer og lånt sig adgang til deres Mobilepay.

De sagde ofte, at de havde glemt deres hævekort og derfor ville bede personen om at betale for dem, hvorefter de ville overføre penge via. Mobilepay. Når offeret så tjekkede, om der var overført penge til dem på Mobilepay, aflurede gerningsmændene deres kode.

Efter en skærpelse af sikkerheden på Mobilepay, ændrede de ifølge Fyns Politi fremgangsmåde. De gik over til systematisk at lede efter telefonnumre, hvor navnet indikerede, at der var tale om en ældre borger.

Herefter ringede de tiltalte op og udgav sig for at være fra Nets eller Danske Bankers Fælles Sikkerhedssystem. De fortalte offeret, at der foregik mistænkelige transaktioner fra vedkommendes konto, og bad dem oplyse person- og bankoplysninger.

Herefter kunne de bruge oplysningerne til at hæve penge fra offerets konto.

Til sammen løber antallet af hævninger op i mere end en million kroner, og i et enkelt tilfælde blev der trukket 300.000 kroner fra den samme konto.

Ifølge pressemeddelelsen er sagen berammet til 15 dage i retten, og der er indkaldt 134 vidner i sagen.

Der forventes dom i slutningen af februar 2020.