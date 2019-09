Ældre mand i kritisk tilstand efter gaseksplosion

En 74-årig mand er søndag aften i kritisk tilstand efter en gaseksplosion i Viby Sjælland i forbindelse med svejsning.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken på Vibygårdsvej klokken 15.48.

Manden stod udenfor og svejsede, da en gnist antændte noget acetylengas.

- Der sker en eksplosion, og han bliver forbrændt i blandt andet ansigtet og luftvejene, fortæller politiets vagtchef Henrik Møller Nielsen.

Kritisk tilstand

Manden blev fløjet til Rigshospitalet, hvor lægerne har betegnet hans tilstand som kritisk.

Eksplosionen antændte ikke en brand.

- Han stod ude i det fri. Men for at undgå yderligere eksplosioner gik brandvæsnet i gang med at køle nogle flasker med acetylengas ned. Vi har afspærret et område, men ingen er evakueret, siger vagtchefen.

Selv om ulykken ikke skete i forbindelse med erhvervsarbejde, er Arbejdstilsynet blevet underrettet om den.