Ældre mand onanerede på bibliotek

To veninder blev onsdag aften udsat for en blotter på Aarhus Universitets bibliotek på Jens Chr. Schous Vej, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Klokken var cirka 19.30, da de to kvinders besøg på biblioteket blev afbrudt af, at en mand stillede sig om foran dem og begyndte at onanere.

Det fik kvinderne til at forlade stedet, og den ene af dem, en 25-årig kvinde, tilkaldte politiet.

Da ordensmagten ankom havde blotteren dog pakket sammen og var fortrukket fra stedet.

Over for politiet har kvinderne fortalt, at manden var dansk af udseende og var i alderen 60-70 år.

Han var iført en sort jakke, og i hånden havde han to poser fra det aarhusianske kulturhus Dokk1.

Manden beskrives som kraftig med kort, gråt hår. Han gik krumrygget og med besvær, lyder det i signalementet.