Ældre snydes på stribe: - Usselt og nederdrægtigt

Et ’barnebarn’, der er i økonomisk knibe. En venlig ’bedemand’, der vil klare begravelsesregningen over telefonen. Eller en ’hjemmehjælper’, der skal spritte af for corona.

Ældre og samfundets allersvageste er eftertragtede ofre for kriminelle bedragere. Ekstra Bladet sætter den næste tid fokus på svindlere, der går benhårdt efter at snyde sig til værdier ved at udnytte ofrenes tillid, forvirring eller frygt.

– Det er i min optik usselt og nederdrægtigt at udnytte gruppen af ældre og svage medborgere i vores samfund.

– Der er yderst sjældent en plausibel undskyldning for at begå kriminalitet, men i disse tilfælde kan jeg slet ikke få øje på nogen. Det er virkelig skruppelløst, siger Henrik Sønderby, politiinspektør og centerchef i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC).

Flest kvinder snyder

Han mener, at gerningsmændene bevidst går efter ældre eller andre, der enten er fysisk eller mentalt svækkede, fordi de kan have svært ved at overskue tingene, når der sker en masse forvirrende og uventet på en gang.

Samtidig kan det også være ekstra svært for netop den målgruppe at huske detaljerne om gerningsmænd i form af et godt og retvisende signalement og en præcis forklaring og fremgangsmåde, som kan være afgørende for politiet i den videre efterforskning.

Flertallet af gerningspersonerne ved tricktyveri er kvinder. Det kan dog sagtens være i forening med flere, også mænd.

– Det har sandsynligvis noget at gøre med tillid. At man er mindre mistænksom over for en enlig kvinde, der ringer på døren og beder om et glas vand, end hvis der var tale om en mand, forklarer Henrik Sønderby.

Det virker også mere sandsynligt, hvis det er en kvinde, der ringer på og siger, at hun er fra hjemmeplejen eller kommunen.

– Så jeg tror bestemt ikke, at det er helt tilfældigt. Jeg tror, at det er meget velovervejet, fastslår politiinspektøren.

Boom i enke-finten

LCIK, politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet, har set et boom i sager med den såkaldte ’enke-finte’, hvor den efterladte hustru typisk bliver ringet op af ’bedemanden’ eller ’skifteretten’ – som i så senere viser sig at være svindlere.

Også her udnytter de skruppelløse kriminelle fortrinsvis ældre, der er i en særligt sårbar situation.

– Så har de måske ikke paraderne oppe, som de har normalt. Jeg synes, at det er grotesk, at man forsøger at udnytte det, siger vicepolitiinspektør Roland Klein.

– Når man bevidst forsøger at finde nogen, som er i en særdeles sårbar situation, i et forsøg på at få det sidste, de har, ud af dem, har man en alvorlig karakterbrist, fastslår vicepolitiinspektøren.

