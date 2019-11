Æsel skyld i uheld

Et vildfarent æsel var fredag eftermiddag skyld i et biluheld i Nordjylland. Æslet er stadig ikke fanget

Et æsel havde fredag eftermiddag forvildet sig ud midt på Løgstørvej mellem Nibe og Løgstør. Her måtte en personbil bremse så hårdt op for at undgå at ramme æslet, at en bagvedliggende personbil ramte den bagfra.

Uheldet har medført lettere tilskadekomst på de involverede personer, meddeler Nordjyllands Politi på Twitter.

Ifm. færdseluheldet måtte personbil foretage opbremsning for æsel på kørebanen og blev herefter ramt bagfra af bagvedkørende. Æselet ikke indfanget. Kør forsigtigt. Vagtchefen #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 22, 2019

Politiet er i kontakt med æslets ejer.

- Æslet er endnu ikke indfanget, men vi er i kontakt med ejeren, som er på vej herud for at få fanget det.

- Vi ved ikke, hvor det er, og beder derfor bilister i området om at køre forsigtigt, siger vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi.

Ekstra Bladet følger sagen..