Afleverede barn før hun forsvandt

Kira Lilleeng er sidst set, da hun hævede et mindre beløb i en bank på Amager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Den 28-årige mor til to Kira Lilleeng afleverede sit mindste barn, lige før hun forsvandt sporløst på Amager for præcis en uge siden.

Det fortæller vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, der efterforsker sagen.

Sidste billeder af Kira Lilleeng er fra video-overvågningen fra Lån & Spar Bank på Amagerbrogade 52 mandag 4. november klokken 16.58, hvor hun hævede et mindre beløb.

Banken ligger kun en kilometer fra hendes hjem på Amager. Hun blev sidst set ved Byglandsgade/Amagerbrogade lige omkring klokken 17.

- Hun afleverede et fireethalvt-årigt barn, før hun hævede penge, siger vicepolitiinspektør Brian Belling og fortæller, at kvinden også har et 11-årigt barn, som hun ikke var sammen med, da hun forsvandt.

Han ønsker ikke at sige, hvem hun afleverede barnet til.

Se også: Mystisk forsvinden: Mor til to forsvundet på fjerde døgn

Kira Lilleeng har været efterlyst offentligt siden i onsdags, og fredag offentliggjorde politiet overvågningsbillederne fra banken, som viser det tøj, som kvinden havde på, da hun forsvandt. Men det har ikke givet noget gennembrud i jagten på den unge mor, fortæller vicepolitiinspektøren.

Disse overvågningsbilleder fra Lån & Spar Bank på Amagerbrogade 52 fra den 4. november kl. 16.58 viser kvinden, kort før hun forsvandt. Foto: Politiet

I fredags om dagen og aftenen var politi med hunde på de grønne områder, der var umiddelbart oplagte omkring forsvindingsstedet. Derudover har de afhørt familie og venner i forhold til mulige steder, eksempelvis et sommerhus eller andet, hvor hun kan opholde sig, hvis hun eksempelvis skulle være gået under jorden.

Derudover har politiet kigget meget på, om de kunne placere Kira Lilleeng via hendes telefon. Men der er ikke noget, der indikerer, at hun har brugt hverken sin mobil eller har hævet penge.

Da politiet efterlyste hende i første omgang i onsdags, meldte de ud, at hun kunne være på Vesterbro, og at der var oplysninger om, at hun var selvmordstruet.

Men oplysningen om Vesterbro kan ikke verificeres, og der er ikke noget konkret, der kan underbygge, at hun har begået selvmord.

- Vi synes, at det er mærkeligt, at hun er forsvundet. Hun har ikke sagt noget, gjort noget eller skrevet noget, sagde Brian Belling til Ekstra Bladet i fredags.

Han sagde dog også, at der lige nu ikke er noget, der peger i retning af, at der er sket noget kriminelt.

- Men vi kigger på mange vinkler. Vi kigger både på, om der kan være nogen, der har taget hende væk, kan der være nogen, der har slået hende ihjel, har hun taget sit eget liv, eller vil hun bare forsvinde fra overfladen? Vi undersøger alle mulige veje nu, sagde han.

Kira Lilleeng beskrives som:



158-161 cm høj, etnisk dansk af udseende, spinkel af bygning, mørkebrunt hår, blå øjne.

Hun har sit for- og efternavn tatoveret rundt om det ene håndled.



Hun er formentlig stadig iført det tøj, hun er iklædt på overvågningsbillederne: en grå frakke, der er bundet om livet med bindebånd, sorte bukser og sorte sko/støvler med sort bund. Hun bærer muligvis en sort taske med sort skulderrem.



Hvis man har oplysninger om hendes færden, skal man kontakte Københavns Politi på 1-1-4.