Afslører 'bestyrelsen' i LTF: Seks personer styrer banden

Banden Loyal To Familias skriver direkte på deres tøj, hvilken rang de besidder

Ansigterne på de personer, politiet vurderer til at være ledelsen af banden Loyal to Familia, toner frem på tv-skærmen i retslokalet i Københavns Byret tirsdag.

Det er især broderskabets uniformering, graffiti, og hvordan de markerer sig i gaderne, der er temaet for denne retssag. Det er endnu en i rækken i den historiske bandesag på 35 retsmøder, hvor det skal afgøres, om LTF skal opløses i medfør af grundloven.

- Det minder meget om den hierakiske opbygning, vi ser i nogle af rockergrupperne. For eksempelvis Bandidos, hvor de har en slags overordnet bestyrelse, der har de overordnede ansvar, siger det ene vidne ansat som specialkonsulent ved politiet, der har 25 års erfaring med rockere og bander.

Han har selv behandlet billederne, der bliver vist frem i retten. Billederne er fra en fest 29. juli 2017, hvor politiet troppede op og registrerede de personer, der var til stede.

Specialkonsulenten fortæller, at bandens talsperson, Shuaib Khan, bar en sweatshirt, hvor på der stod 'El Presidente' og 'Founder', altså grundlægger.

Som en bestyrelse

Det er langt fra første gang, politiet observere beklædningsgenstande som trøjer, T-shirts, kasketter, huer og veste med LTF-logoer.

535 gange har betjente i løbet af bandens levetid fra januar 2013 til september sidste år noteret, at de har set mænd iført LTF-tøj, huer, kasketter og trøjer. 41 LTF-tatoveringer står også i noteret i politiets register.

På LTF-trøjerne markeres ens rang og hvilken afdeling, man hører til. Foto: Jesper Mortensen/Ritzau Scanpix

Beklædningen var ens for alle medlemmer i flere år, indtil beklædningen ændrede karakter i 2017, hvor ens rang i banden blev tydeliggjort med skrift på T-shirten. Det er dermed tydeligt, hvem der er øverst og nederst i hierarkiet.

- Vi vurderer, at National Nomad er ledelsen af LTF. Det er ligesom bestyrelsen, siger en akademisk uddannet analytiker fra politiet, der vidner i sagen.

Han han har udarbejdet flere samlerapporter, der blandt andet kortlægger hvor hyppigt diverse LTF-loger er blevet set, og hvor i landet, LTF-loger er blevet observeret.

Seks styrer det hele

I den øverste ledelse, National Nomad, har politiet registreret seks personer, der sidder på posten i 2019, fortæller analytikeren

Det er dog ikke alle titler, politiets specialister kan fortolke.

Politiet har for eksempel vurderet, at der i ledelsen National Nomad har været to, der bar titlen Capitan, men ikke nærmere, hvad det vil sige.

- Men vi har ikke fundet en jobbeskrivelse, siger analytikeren.

Advokat: 'LTF er en forening'

Selv om der kan drages paralleller til bestyrelsesarbejde, afviser LTF's forsvarere, at der er tale om en forening.

Men på skærmene i retten kunne man i mandags læse, at den ene, Michael Juul Eriksen, faktisk selv har brugt betegnelsen i foråret 2016, da han sendte en mail til sociolog og forfatter Aydin Soei, skriver Ritzau.

’Jeg tillader mig at rette henvendelse, idet jeg repræsenterer foreningen LTF som advokat,’ lød det fra Michael Juul Eriksen, der ikke kommenterede direkte på sit ordvalg i mandags.

- Man kan kalde LTF for mange ting. De er blevet kaldt en gadebande, en gruppering og meget andet. Det afgørende er, om der i juridisk forstand er tale om en forening.

- Det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man hænger ud med nogle venner og bærer ens tøj, at der dermed er tale om en forening, sagde Michael Juul Eriksen i mandags.

I retssagen hævder anklagerne, at LTF virker ved vold. Den strækker sig over 35 retsmøder. 97 vidner er indkaldt.