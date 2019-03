Afslører uhyggelige detaljer om familiedrab: Hvad er det du gør ved mor?

I et interview afslører familiens advokat i dag hidtil ukendte detaljer om forløbet, da Chris Watts myrdede sin kone, to små døtre og et ufødt barn

13. august 2018 meldte 33-årige Chris Watts sin gravide kone og parrets to døtre, Bella og Celeste på fire og tre år, savnet.

Men den bekymrede anmeldelse fra den fortvivlede familiefar skulle hurtigt vise sig at være det rene skuespil.

Chris Watts' første forklaring lød på, at konen og børnene formentlig var stukket af, mens han var på arbejde. Kort forinden havde de ifølge ham haft en 'rolig' og 'civil' diskussion, der handlede om deres ægteskab.

Men en video fra naboens overvågning, som du kan se her, blev et af de hårdeste beviser i sagen.

Chris Watts blev sigtet for at have myrdet sin familie.

I løbet af efterforskningen fik politiet nys om, at familiefaren havde en affære. Det fik ham til at indrømme, at han havde slået sin kone, Shanann, ihjel. Han hævdede, at det var sket i afmagt, fordi hun havde kvalt deres fireårige datter, Bella. Han havde fanget hende i færd med også at tage livet af treårige Celeste, forklarede han.

Erkendte drab efter to måneder

Ligene af Celeste og Bella blev fundet i hver deres oliesilo, mens Shananns livløse krop, der var for stor til siloernes åbning, blev fundet begravet i nærheden.

De to små piger blev fundet i hver deres oliesilo. Konen, Shanann, blev begravet i jorden i nærheden. Foto: Weld County D. A.

Løj om kone og døtres død: Her afsløres den frygtelige sandhed

Efter fundene gik der yderligere to måneder, før Chris Watts erkendte drabet på de to døtre, konen og det ufødte barn. Han blev sigtet for tre tilfælde af overlagt mord, ulovlig afslutning af graviditet og tre tilfælde af usømmelig omgang med lig.

Han tilstod for at undgå dødsstraf, og endte med en dom på livstid.

Nu er der kommet nye voldsomme detaljer om familietragedien. Steven Lambert, der har repræsenteret Shanann Watts' familie i forbindelse med retssagen, står i dag, tirsdag, frem i et interview med tv-terapeuten Dr. Phil.

Chris Watts blev dømt til fængsel på livstid. Foto: Weld County Sheriff's Office via AP

Her fortæller han, at familien har fået detaljerede beskrivelser af præcis hvordan Chris Watts udførte drabene.

Ifølge Steven Lambert begyndte det med, at Shanann truede ham med at holde børnene væk fra ham, efter hun havde opdaget, at han havde en affære.

En familie, der i hvert fald på overfladen virkede lykkelig, endte i en tragedie. Foto: Privatfoto

'Som en konsekvens af den samtale kvalte han hende til døde', fortæller Steven Lambert i et klip forud for udsendelsen, der bliver sendt tirsdag amerikansk tid.

'Bella kom ind, og spurgte, 'hvad er det du gør ved mor?'' fortæller Steven Lambert i slutningen af klippet, som blandt andre britiske Daily Mail har bragt - og som du kan se i toppen af denne artikel.