Afsløret af journalist: Kvinde anholdt for at hyre lejemorder til at dræbe sine forældre

En 26-årig kvinde blev afsløret, da hun ville betale højt beløb for at få dræbt sine forældre

Et australsk rigmandspar kan efter alt at dømme takke en britisk journalist for, at de stadig er i live.

Det skriver ABC Australia.

Journalisten, der arbejder for BBC, gav nemlig et tip til de australske myndigheder, der førte til pågribelsen af en 26-årig kvinde, der havde brugt det mørke internet til at hyre en lejemorder, der skulle dræbe kvindens forældre.

Ifølge politiet havde kvinden fundet en villig lejemorder, og de var i september blevet enige om en pris på 20.000 australske dollars for drabet, svarende til godt 90.000 danske kroner.

Den 26-årige havde nået at betale omkring 6000 dollars af beløbet, da hun blev anholdt mandag i forbindelse med en ransagning af hendes hjem.

Kvinden er udover drabsforsøg blevet sigtet for indbrud og tyveri, efter hun angiveligt havde stjålet 15.000 dollars fra sine forældre i september.

- Meget rystede

Anholdelsen er sket som følge af et internationalt politisamarbejde.

- Det var en meget kompleks efterforskning, da anmeldelsen kom fra udlandet, og det var komplceret at spore og verificere betalingen over det mørke internet, lyder det fra konstitueret vicepolitikommissær Beth McMullen over for ABC.

Motivet for de formodede forsøg på lejemord var ifølge politiet, at datteren ville arve forældrenes formue.

Ingen af forældrene er kommet noget til, men ingen af dem havde set det komme.

- Ofrene var meget rystede og forståeligt berørte, lyder det fra Beth McMullen.

Politiet forventer ikke, at andre vil blive anholdt i sagen.

Kvinden er blevet varetægtsfængslet og har ikke udbedt sig en mulighed for kaution.