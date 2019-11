Afsløret af tandlæge: 45-årig inder udgav sig for at være 26-årig dansker

En 45-årig mand fra Indien forsøgte torsdag at snyde sig til at være en næsten 20 år yngre dansker. Nu er han anholdt

En pudsig situation udspillede sig torsdag morgen på en tandlægeklinik i Aarhus, da en indisk mand forsøgte at udgive sig at være en 26-årig dansk mand.

Manden dukkede allerede i mandags op på tandklinikken og viste et sundhedskort tilhørende en 26-årig dansker. Det kunne de ikke få til at passe hos tandklinikken, da manden talte med væsentligt mere dialekt, end de huskede, og i øvrigt ikke lignede en 26-årig mand. Ikke desto mindre endte de med at behandle ham og bestille en ny tid til ham fire dage senere. Manden betalte kontant.

Afsløret af bisserne

Et røntgenbillede af hans tandsæt endte dog med at afsløre bedrageriet, da det ikke passede med personen på sundhedskortet. Torsdag morgen anmeldte klinikken så manden til politiet, som anholdte ham i venteværelset.

Da politiet kropsvisiterede manden, fandt de flere forskellige falske identitetskort, en græsk opholdstilladelse og endnu et dansk sygesikringskort.

Politiet har efterfølgende fundet ud af, at manden er fra Indien og opholder sig i Danmark ulovligt. Nu skal hans sag behandles af Udlændingestyrelsen, indtil da er han tilbageholdt af politiet.

