Afsløring: Telesvindel rammer hele landet

Sagen om fup af kunderne i Telenor og bedrageri med falske id vokser nu dramatisk.

Onsdag afslørede Ekstra Bladet, hvordan tre sælgere og en chef er blevet bortvist fra selskabets butik i Hundige, fordi der ifølge Telenor er sket systematisk organiseret kriminalitet i forretningen.

Siden har et meget stort antal af kunder og nuværende og tidligere ansatte i netop Telenor henvendt sig til avisen.

Og de mange henvendelser, som Ekstra Bladet efterfølgende har fået, tyder på, at det langt fra er enkeltstående, hvad der er sket i Hundige.

Hele landet

I så godt som alle selskabets butikker i Storkøbenhavn, men også i flere på resten af Sjælland og i de største byer i Jylland er kunder blevet groft narret og i nogle tilfælde bedraget, hvilket har givet dem kæmpe ekstraregninger.

- Det kan både være alt fra udsatte danskere til handicappede, som måske er lettere til at narre til at skrive under, som bliver snydt i flere butikker, fortæller en nu tidligere kvindelig ansat i Jylland.

En anden kvindelig ansat fra samme region tegner et billede af et firma, hvor salg står foran alt andet.

- Det var daglig ’salgstræning’ i butikken om, hvordan man lægger ordene og snakker hurtigt, mens man bilder folk den ene løgn efter den anden ind, siger kvinden, der nægtede at deltage, og derfor fik advarsler for at sælge for lidt.

Begge kvinder har som andre ansatte i Telenor ellers været på et længere kursus, hvor de blev oplært i at gøre tingene rigtigt.

- Det var meget professionelt, men alt faldt til gulvet, når man først kom ud i butikken.

Sådan bliver du fuppet Der bruges mindst fire forskellige metoder til at narre kunderne i Telenor. Det afslører de mange tips, som både kunder og ansatte de seneste dage har delt med Ekstra Bladet. Lyver: Kunderne får besked om, at de kan købe deres nye mobil eller tablet billigere, hvis de opretter flere ekstra datakort. De kan bare sige dem op en måned senere, så sparer man en masse, lover personalet. Det passer bare ikke, da bindingen er på et halvt år. Snyder: Der bliver tilføjet flere abonnementer til købet, som kunderne ikke får besked om. De skriver i blinde under på kontrakter, hvor abonnementerne er sneget ind mellem papirerne – og så hænger de på regningen. Bedrager: Når kunden er gået, bliver der føjet ekstra abonnementer til deres konto. Der er i nogle tilfælde forfalsket underskrifter, fortæller ansatte og kunder. Forvirrer: Kunderne udsættes systematisk for groft oversalg med produkter og tjenester, de slet ikke har brug for. Vis mere Luk

Rådden salgskultur

De to kvinder og en række af andre kilder fra butikker i hele landet fortæller, at lokale butikschefer og flere distriktschefer har været med til at drive den rådne salgskultur frem. Fra toppen af Telenor har fokus været på salg, lyder det samstemmende.

Særligt de såkaldte shop-in-shops, der ligger i storcentre og Bilka, opleves af de ansatte som ’rene honningfælder’, hvor man skulle ’indfange’ ældre, handicappede og andre mennesker, der har svært ved at overskue et abonnement.

- Men hvorfor reagerer ledelsen i Telenor ikke, når de kan se, at en sælger har solgt 20 abonnementer om dagen. De ved det jo godt, de ønsker det, men de lukker øjnene for det, fordi de kan få noget salg ud af det.

– Og nu tørrer de den af på de menige medarbejdere, mener en nuværende mandlig medarbejder i en af butikker, som kunderne klager over. Manden er ikke en del af teamet i Hundige.

Ringe kontrol

En forklaring på den manglende indgriben kan ifølge de ansatte også være, at kontrolsystemerne i Telenor har været alt for svage og er nemme at manipulere.

- Der blev nogle gange sendt en hemmelig kunde ud i butikkerne, der skulle tjekke, om salgene skete ordentligt.

- Men nogle af cheferne fik på mystisk vis besked om, at i dag kommer der en kontrollant. Og så opførte vi os selvfølgelig ordentligt den dag, fortæller en nu tidligere ansat til Ekstra Bladet.

Han har i et tilfælde oplevet, hvordan en svag kunde, der aldrig burde være solgt noget til, endte med at få flere end 20 abonnementer knyttet til sin konto.

- Vi har været så mange, der har ventet på det her øjeblik, hvor sagen kom noget frem.

- Jo dybere du kommer ind i det, jo mere finder du ud af. Det er virkeligt vildere, end man tror, siger en nu tidligere ansat fra Nordjylland.

Telenor: Vi skal lytte bedre Telenor ønsker fortsat ikke at give et interview til Ekstra Bladet om sagen. Derfor har det ikke været muligt at få uddybende svar på alle de spørgsmål, som avisen har. I en mail bekræfter retaildirektør Thomas Krogh Skou dog, at både kundeservice og kulturen i de enkelte butikker nu skal under lup: ’På nuværende tidspunkt har vi desværre måtte konstatere, at der omkring butikken i Hundige herskede en usund salgsadfærd. Hverken vores kundetilfredshed eller antallet af klager og kundehenvendelser indikerer dog, at det skulle være et generelt problem med oversalg og snyd i vores butikker,’ lyder det fra direktøren, der ikke ønsker at svare på, om det så ikke bare er kontrollen i selskabet, der har svigtet. ’Vi kan dog allerede nu se, at der er behov for, at vi forbedrer vores proces for håndtering af kundehenvendelser vedrørende mistanke om oversalg, så kunderne ikke kommer i klemme.’ Beklager

Thomas Krogh Skou beklager samtidig, at kunderne har haft en dårlig oplevelse eller ikke er blevet hørt. For eksempel når de af kundeservice er blevet sendt tilbage til de butikker, de føler sig bedraget i. ’Det er bestemt ikke den oplevelse, vi ønsker at give vores kunder. Vi er en salgsorganisation, men id-misbrug og oversalg er ikke en del af Telenors forretningsetik, og det tager vi i Telenors ledelse skarpt afstand fra.’ Noget kunne også tyde på, at der faktisk er noget galt i butikkerne. ’Vi lever af glade kunder, og kundernes tillid er central for vores forretning, derfor tager vi også kritikken meget alvorligt og vil udover de igangværende undersøgelser også se nærmere på, om Telenors værdier er godt nok repræsenteret i vores butikker.’