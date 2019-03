Afviser sag mod Ekstra Bladet

415 millioner kroner.

Så mange penge ønskede Københavns Politi at konfiskere fra JP/Politikens Hus, fordi de mente, at Ekstra Bladet har overtrådt loven i forbindelse med en række spilannoncer.

Det kommer dog ikke til at ske.

Fredag stadfæstede Østre Landsret således byrettens afgørelse om, at sagen ikke skal føres.

- Landsretten har nu givet en klokkeklar afvisning af sagerne mod Bent Falbert, Poul Madsen og JP/Politikens Hus. Vi går ud fra, at anklagemyndigheden efter i 15 år at have forfulgt denne sag med et enormt ressourcespild til følge, anerkender domstolenes afgørelse. Alt andet ville være skamløst, siger Stig Ørskov, der er administrerende direktør i JP/Politikens Hus.

Annoncer bragt af Ekstra Bladet

Den årelange efterforskning har stået på, fordi Ekstra Bladet angiveligt har bragt annoncer for forskellige spilleselskaber uden bevilling fra Skatteministeriet.

I den forbindelse ville Københavns Politi både have JP/Politikens Hus - som Ekstra Bladet ejes af - og avisens to chefredaktører i perioden 2003-2011, Bent Falbert og Poul Madsen, til at bøde.

De lidt over 415 millioner skulle svare til bruttofortjenesten i perioden.

JP/Politikens Hus har hele vejen igennem nægtet sig skyldig, og koncernen har lænet sig op ad EU. EU-reglerne dikterer, at tjenesteydelser har fri bevægelighed, og at virksomheder har ret til at etablere sig på tværs af landegrænser.

Dansk lovgivning har til gengæld sikret Danske Spil monopol på spillemarkedet.

- Vi er naturligvis glade for, at fornuften sejrede til sidst, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen.

Byretten og Østre Landsret har dermed konkluderet, at forbuddet mod spilannoncer skulle have været indberrettet til EU. Det skete ikke, og derfor har der ikke været grundlag for sagerne mod de to chefredaktører og koncernen.