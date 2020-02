Afvist af fem lande: Nu er de reddet i land

Et af de så omtalte karantæneramte krydstogtskibe har fået lov til at sætte passagerer i land efter to uger til søs.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I denne omgang er der tale om MS Westerdam, der sejler under cambodjansk flag. Skibet med 1455 passagerer og 802 besætningsmedlemmer er blevet befriet fra karantænen og har fået lov til at lægge til kaj ved havnebyen Sihanoukville i Cambodja.

Længe så det ellers sort ud for skibet krydstogtskibet, efter at det blev afvist i fem forskellige lande af frygt for coronavirus, indtil det endelig fik lov til at fortøjre sig i Sihanoukville torsdag.

Tidligt torsdag morgen lokal tid smed skibet anker ude for kysten, hvorefter læger og lægepersonale fik lov til at gå ombord for at tjekke personer, der viste det mindste tegn på sygdom.

Ingen blev fundet smittet med coronavirusen.

Premierminister bød velkommen

Ved kajen stod Cambodjas premierminister Hun Sen sammen med sin kone klar til at byde de mere end 2000 personer velkommen på fast grund.

Seneste opgørelse viser, at det seneste døgn har 116 personer mistet livet som følge af virusen, mens der blev konstateret 4823 nye tilfælde.

På verdensplan er over 64.000 mennesker smittet med coronavirus, mens 1488 har mistet livet.

Ingen er endnu smittet i Danmark.