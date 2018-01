Afviste asylansøgere vil snyde sig ind i Tyskland

Den forgangne weekend og efterfølgende mandag havde tysk grænsepoliti, Bundespolizei, travlt på banegården i Flensburg.

I dette tidsrum har man her anholdt 30 personer, der kom rejsende fra Danmark, og som enten ikke var i besiddelse af gyldige papirer eller som havde falske papirer på sig.

Det skriver Bundespolizei i en pressemeddelelse.

Mandag blev 11 personer anholdt på omtalte banegård. Det inkluderer mænd, kvinder og børn, der ikke havde papirer på sig. Her var tale om syv afghanere og fire irakere. En af dem - en 20-årig afghaner - havde et ulovligt slagvåben af typen Nunchaku på sig.

Henover weekenden blev 13 personer anholdt i tog, der kom fra Danmark. Alle mænd. De kommer fra Irak, Somalia, Senegal, Etiopien og Syrien. En af irakerne havde et forfalsket græsk identitetskort på sig.

Tirsdag morgen var der atter anholdte på banegården i Flensburg. I et tog blev fem mænd og en kvinde anholdt. Her er der tale om afghanere og somaliere.

En af somalierne var eftersøgt af tyske myndigheder, og blev derfor videregivet til fængselsmyndighederne efter at have været for en dommer.

Alle de omtalte personer er nu anmeldt for ulovlig indrejse.

- Siden nytår 2017 er det ofte sket, at grupper på den måde forsøger at rejse ind i Tyskland, fortæller Hanspeter Schwartz, pressetalsmand, Bundespolizei, til Ekstra Bladet.

- Ofte er der tale om afviste asylansøgere. Nogle af dem søger asyl på banegården, andre gør det senere i forløbet, uddyber han.

Han fortæller, at der ikke går én dag, hvor der ikke er personer, der forsøger at rejse ulovligt ind fra Danmark til Tyskland.

Det er særligt i weekenderne, at det sker, fortæller han.

Han ved ikke, hvorfor det lige er i weekenden, at det ofte forsøges. Han mener heller ikke, der tale om en tendens.

- Nogle gange er der flere. Andre gange er der færre, fortæller Hanspeter Schwartz.