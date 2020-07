Agenter trænger ind på kinesisk konsulat

Man mistænker kineserne for at have udført spionage fra konsulatet

Amerikansk føderale agenter er trængt ind på det kinesiske konsulat i Houston.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet sker det, efter at der er blevet givet ordrer til, at konsulatet skal lukkes, da man fra amerikansk side har mistanke om, at kinesere udfører spionage fra konsulatet.

En lang række biler er kørt ind på grunden til konsulatet, mens en folkemængde samt journalister observerer, hvordan situationen udvikler sig fra afstand.

Foto: ADREES LATIF/Ritzau Scanpix

De amerikanske myndigheder havde givet Kina 72 timer til at forlade konsulatet. Den tid er nu gået, og derfor er amerikanerne rykket ind i bygningerne.

USA er ligeledes blevet smidt ud af et konsulat i Kina.

Professor Steen Rynning, Institut for Statskundskab på SDU, fortæller, at det er en konflikt, der er affødt af, at Kina bliver større og kræver sin ret.

- USA tror ikke på, at Kina kan rummes inden for den liberale orden. Og derfor skal der trækkes grænser. Det er grænsetrækning, vi oplever, lyder det fra Sten Rynnig.

Han suppleres af Henrik Breitenbauch, centerleder på Institut for Statskundskab på KU.

- Helt basalt, så bunder det i, at Kina har oplevet en økonomisk vækst, der gør, at de er ved at være på niveau med USA.

- At opnå lighed i økonomisk magt gør, at man fra kinesisk side gerne vil have politisk indflydelse.

