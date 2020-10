Aktion mod hvide bude: Unge varetægtsfængslet

Seks unge er i dag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten på Frederiksberg for ifølge politiet at have suppleret kokainhungrende kunder med stoffet i Storkøbenhavn.

Politiet slog til en koordineret aktion tirsdag, hvor ni personer blev anholdt. Af dem blev de seks fremstillet i grundlovsforhør.

De varetægtsfængslede tæller fem unge mænd i alderen 17 til 22 og en 19-årig kvinde, som alle nægter sig skyldige og ikke ønskede at udtale sig ved retsmødet.

Bandeaktion: Unge sigtes som hvide bude

De unge formodede narkoleverandører tilhører ifølge Ekstra Bladets oplysninger persongruppen omkring Husumgrupperingen, der huserer på den københavnske Vestegn.

Sigtelsen lød på, at de som en del af et større organiseret netværk og ved bestilling havde leveret helt præcist 278 gram over en periode på fire måneder, fra juni til oktober i år.

Stor aktion mod bande: Ni anholdt i narkosag

Politi tilfredse

- Anholdelsesaktionen forløb som planlagt, og vi er tilfredse med, at vi har ramt en bandegruppering, der har forsynet det storkøbenhavnske marked med hård narkotika, sagde operativ leder i Særlig Efterforskning Øst, vicepolitiinspektør Torben Henriksen i forbindelse med aktionen.

Politiet kalder aktionen for 'omfattende'. Ni adresser blev ransaget i forbindelse med anholdelserne, der bredte sig ud over tre sjællandske politikredse.

Fortsat efterforskning

Det kom frem til grundlovsforhøret, at de sigtede ifølge politiet samarbejdede med flere uidentificerede personer, inden dørene blev lukket af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Dørlukningen skete på trods af protester fra de seks anholdte, der alle appellerede til, at de mange pårørende der var mødt op kunne få dybere indblik i sagen.

Ekstra Bladet følger sagen...