Aktivister blokerede kvindehus: Lesbiske nægtet adgang

Lørdag foregik der en aktion i Kvindehuset i Gothersgade i København, hvor transseksuelle aktivister havde låst døren og derved blokerede for, at gruppen Lesbiske Feminister kunne gennemføre et møde i ejendommen.

På den venstreekstreme nyhedsportal Konfront tager en en ellers anonym gruppe, der kalder sig 'en koalition af aktivister mod transfobi', ansvaret for blokaden.

På Konfront-mediet beskriver den anonyme gruppe, at Kvindehuset i forbindelse med blokaden blev dekoreret med klistermærker, banner og plakater på porten.

På mediet er der lagt et billede op af blokadens klistermærker. Et af mærkerne lyder 'Jeg er trans. Jeg findes. Jeg skal tisse'.

Blokaden blev begrundet med blandt andet følgende udmelding på Konfront:

'Vestens forståelse af de to binære køn er både rigid og skabt ud fra kolonistiske forestillinger om, hvordan disse to køn er eller ikke er, hvilket også har sit afsæt i racisme og ableisme. Med denne biologisk essentialistiske retorik går TERF's det hvide heteropatriarkats ærinde og skyder den feministiske bevægelse i foden.'

Begrebet 'terf' er centralt i forståelsen af blokaden, hvor de fire bogstaver er en forkortelse for 'Trans-ekskluderende radikal feminist'. Altså at visse feminister angiveligt ikke anerkender transseksuelle for at være rigtige kvinder.

Episoden har også været debatteret på Facebook. Blandet på Kvindehusets egen Facebook-side. Her skriver en kvinde, der gerne ville have deltaget i mødet, hvordan blokaden forløb set med hendes øjne.

Kvinden fortæller, at hun er del af gruppen 'Lesbiske Feminister', og at de blev mødt af maskerede personer, der formente dem adgang.

Hun beskriver endvidere, at hun havde en dialog med en talsperson for de aktionerende. De lesbiske endte med at forlade området foran huset i Gothersgade igen.

'Med fare for at lyde træt og gammel så er forsøg på samtale med dem lidt som at prøve at snakke med nogen, der bare skriger 'alle dem, der ikke hopper, er transfober, alle dem, der ikke hopper, er transfober', skriver hun i sit opslag.

Ekstra Bladet har skrevet til Kvindehuset, for at få en kommentar til episoden, men her er man ikke vendt tilbage. Det nummer, Kvindehuset har opgivet på deres hjemmeside, er heller ikke i brug.