Alarm til politiet: Der står nisser i vinduet

Julepynt og et tændt juletræ hos naboen fik søndag en betænksom borger i Esbjerg til at slå alarm til politiet.

- Vedkommende har skrevet ind, at han var bekymret for lejlighedens beboer, fordi han gennem et stykke tid har lagt mærke til, at det eneste lys i lejligheden er fra et juletræ, og han kan se, der er julepynt i lejligheden. Der står nisser i vinduet, som han skriver, fortæller vagtchef fra Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær til Ekstra Bladet.

Anmelderen tilføjer i mailen, at han selvfølgelig håber, at det bare er en beboer, der er glad for jul. Årsagen til julestemningen i maj skal dog findes i Corona-pandemien, fandt politiet ud af, da de sendte en patrulje forbi adressen.

- Vi mødte noget personale fra kommunen, som kunne oplyse, at den ældre beboer ikke er i lejligheden, men er søgt hjem til familien på grund af coronasituationen, siger vagtchefen.

Julepynten nåede simpelthen ikke at blive taget ned, inden familien valgte at isolere sig i den anden lejlighed.