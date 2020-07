Alarmerende tal om motorcyklister: Fuldstændig meningsløst

Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister.

I 2019 blev 27 motorcyklister dræbt i Danmark, og det er det højeste antal i 10 år.

I mere end 9 ud af 10 dødsulykker på motorcykel, er det en mand, der bliver dræbt.

Og i mere end 8 ud af 10 dødsulykker kørte motorcyklen for stærkt

Ulykker med en personbil er involveret tegner sig for halvdelen af de motorcykelulykker, hvor en motorcyklist blev dræbt eller kom til skade.

'Jeg har desværre oplevet at miste gode motorcykelvenner i tragiske ulykker, og uanset hvem der har skylden i ulykken, er det fuldstændig meningsløst, når det sker,' siger Lene Michelsen, formand for MCTC-Landsforeningen for Motorcyklister i en pressemeddelelse.

'Som motorcyklist er man nødt til selv at tage ansvar for sin egen sikkerhed i trafikken, og det handler blandt andet om at passe på farten og sikre sig, at andre trafikanter har set en. Vi håber, at 2020 kan blive året, hvor kurven for dræbte og tilskadekomne motorcyklister knækker, fortsætter hun.

'Det er alt for ofte menneskelige fejl eller direkte forkert adfærd, som er grunden til, at ulykkerne sker,' siger Jeppe Gudmandsen, pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

I bilisternes organisation FDM, sigerchefkonsulent Dennis Lange:

- Vi ser med bekymring på det høje antal dræbte motorcyklister. Bilerne bliver løbende mere sikre, og det vil med tiden uden tvivl også have en afledt positiv effekt for motorcyklisternes sikkerhed, men vi kan ikke vente på, at systemerne skal knække ulykkesstatistikken.

- Derfor opfordrer vi bilisterne til at være ekstra opmærksomme, orientere sig en ekstra gang og vente med for eksempel at køre ud fra en sidevej eller svinge, hvis man er det mindste i tvivl om motorcyklens hastighed. Overser man en motorcyklist, kan det ende fatalt, siger Lange.

Antal dræbte motorcyklister 2010 til 2019: 2010: 22 dræbte motorcyklister 2011: 23 dræbte motorcyklister 2012: 10 dræbte motorcyklister 2013: 15 dræbte motorcyklister 2014: 18 dræbte motorcyklister 2015: 19 dræbte motorcyklister 2016: 26 dræbte motorcyklister 2017: 11 dræbte motorcyklister 2018: 21 dræbte motorcyklister 2019: 27 dræbte motorcyklister