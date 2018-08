Albansk landmand dræber otte familiemedlemmer: Blev beskyldt for at have stjålet kalkuner

En albansk landmand har lørdag dræbt otte familiemedlemmer med en Kalashnikov-riffel af typen AK-47 efter et skænderi om stjålne kalkuner. Efterfølgende har han sendt en Facebook-besked til Albaniens statsminister, hvor han har joket med, at han ville blive svær at finde.

Det skriver Reuters.

24-årige Ridvan Zykaj har over for politiet erkendt, at han har skudt fætre og andre familiemedlemmer. Han blev anholdt efter en 12 timer lang menneskejagt. Det var under politiets jagt efter ham, at han skrev en besked på Facebook til statsminister Edi Rama, skriver Reuters.

Zykaj gik amok i sin blodrus i den sydlige kystby Vlore, efter at familiemedlemmer beskylte ham for at stjæle, har politiet fortalt.

Lokale medier fortæller, at han gik i gang med at dræbe under en frokost, hvor en af ofrene gav udtryk for, at Zykaj havde stjålet familiens kalkuner.

Zykaj dræbte sin grandonkel og dennes kone samt deres to sønner. Og han dræbte fire andre personer i den store familie. Alle de dræbte er fra landsbyens Resulaj.

Den 24-årige mand skuddræbte otte og sårede yderligere seks. Der var flere kvinder og børn blandt de dræbte. Foto: Albansk Politi

Også kvinder og børn var blandt de dræbte. Herunder et ni-årigt barn, en teenagepige og to andre kvinder.

Ud over de otte dræbte, sårede Zykaj seks andre, inden han flygtede var gerningsstedet, der ligger godt 100 kilometer syd for Albaniens hovedstad Tirana.

Ved anholdelsen lod han til at være helt upåvirket. Han sagde endda til bejtentene, at de var noget længe om at få ham anholdt, skriver Reuters.

Politiet har sikret sig gerningsvåbnet, der viste sig at være en Kalashnikov fra Sovjettiden.