Alberto overlevede flystyrt: - Jeg drak et stort glas tequila

Alle 103 personer om bord overlevede, da et Aeromexico-fly tirsdag forulykkede kort efter afgang fra lufthavnen i Durango i det nordlige Mexico.

Flyet styrtede ned på en mark og gik straks i brand, men alle passagerer slap mirakuløst ud af det brændende fly.

Alberto Herrera, der bor i Chicago, fortæller til CBS News, at det er svært at begribe.

- Det første jeg gjorde, var at drikke et stort, stort, stort glas tequila. Jeg er nødt til at være ærlig, siger han.

- For jeg var netop faldet ned fra himmelen, og nu står jeg her og kan fortælle om det, siger han til den amerikanske tv-station.

Alberto Herrera taler med pressen efter ulykken i Durango, Mexico. Foto: AP

Fly med 103 personer om bord styrter ned i Mexico

Det var ifølge myndighederne et uvejr med meget kraftige vindstød, der fik flyvemaskinen til at styrte til jorden.

Flyvemaskinen endte på maven blot 300 meter fra landingsbanen. Det betød, at rednings-sliskerne kunne folde sig ud og passagerne hurtigt forlade flyet.

Alvorligt forbrændt

Men mange – herunder piloten – pådrog sig alvorlige forbrændinger. I alt 49 personer er blevet bragt på hospitalet.

- Jeg kom ud af flyet og kunne se, at folk blødte fra ansigterne, havde blodige læber. Jeg ved, at nogle børn blev forbrændt, sådan for alvor, fortæller Ashley Garcia.

Jose Luis Corral fra Portland, Oregon, overlevede flyulykken. Foto: AP

Chicago-præsten Esequiel Sanchez er indlagt på et lokalt hospital, hvor han behandles for brækkede knogler.

- Jeg tror, at flyet undgik at vælte rundt, fordi vi tabte højde så hurtigt. Vi var i stand til at komme ud, og jeg har stor respekt for besætningen. De gjorde et fantastisk arbejde med at få alle ud, siger han til CBS News.

Kan ikke udelukke fejl

Aeroméxico har ikke haft en dødsulykke i et årti, og luftfartsselskab siger, at det er for tidligt at udelukke en mekanisk eller menneskelig fejl.

Embraer 190-flyet var i rutefart fra Durango til Mexico City, da ulykken indtraf omkring klokken 16 lokal tid.

Durango ligger 800 kilometer nordvest for Mexico City.