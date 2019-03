Alexus direkte fra skibet: Vi bliver her i nat

Alexus Sheppard er en af de få passagerer om bord på Viking Sky, som har sørget for, at offentligheden har haft mulighed for at følge med i, hvad der sker.

Gennem sociale medier har hun løbende lagt videoer op, hvor møbler og mennesker glider rundt, mens skibet gynger afsted.

Alexus Sheppard er stadig om bord på Viking Sky, der nu er på vej mod land. Privatfoto

Krydstogtskib udsender mayday: Passagerer evakueres

Ekstra Bladet fangede amerikaneren, som stadig er om bord på skibet.

- Vi er tæt på at være i havn. Vi er på vej ind med egen motorkraft, lyder det.

Skræmmende

Alexus Sheppard fortæller, hvordan det i løbet af lørdagen gik op for passagererne, at skibet var i nød.

- Det er skræmmende, når du kan se, at folk begynder at blive evakueret med helikopter, mens bølgerne fortsætter. Men folk formåede faktisk at bevare roen.

Amerikaneren fortæller, hvordan vejret ændrede sig lørdag, mens folk spiste.

- Mens vi spiste frokost, gyngede skibet en smule, og vi bemærkede, at søen begynde at rejse sig. Vi gik på til loungen for at se bølgerne og se, hvad der skete. Og så begynde møblerne at glide frem og tilbage. Det blev yderst dramatisk. Det var meget skræmmende, siger Alex Sheppard.

Ferien fortsætter

- Da alarmen gik, kom kaptajnen og sagde: 'Dette er ikke en øvelse'. Og så fik vi at vide, at der var udsendt mayday. Så blev det alvor, og nogle minutter efter kunne vi se, hvordan vandet kom ind på skibet.

Oplevelsen har dog ikke været mere skræmmende, end at amerikaneren forbliver ombord på skibet, når det kommer i havn:

- Vi bliver her i nat. Besætningen har gjort et fantastisk arbejde for at rydde skibet op. Der er dog en del steder, hvor vi ikke må gå hen. Vi må ikke gå i loungen og baren, fordi de er i dårlig stand efter uvejret.

- Det passer mig godt. Vi er udmattede. Vi trænger til et bad og slappe af, fordi vi har ikke sovet.

Når Alexus Sheppard vågner mandag, skal bagagen udleveres, og så går turen videre til London og Paris, inden rejsen går tilbage til USA.