Ali dræbt: Ven skal blive bag tremmer

Sommerferien står for langt de fleste børn og unge for døren.

Det gælder ikke en kun 15-årig og 17-årig dreng, der er sigtet i sagen, som kostede en 18-årig mand livet for knap halvanden måned siden.

De skal blive bag tremmer, bestemte en dommer forleden. Foreløbig i fire uger til 1. juli.

Det oplyser anklager Carina Erdogan til Ekstra Bladet.

Ingen af de unge mænd har været på fri fod, siden politiet pågreb dem og de øvrige deltagere i, hvad der er blevet betegnet som et planlagt masseslagsmål natten til 25. april.

Alis familie har givet Ekstra Bladet tilladelse til at bringe dette billede af ham. Privatfoto

Det var den nat, Ali blev dræbt på en parkeringsplads i Gentofte nord for København.

Stukket ihjel med en kniv, som ifølge sigtelsen blev ført af en kun 15-årig dreng.

Han kom selv til skade og blev i første ombæring fremstillet i grundlovsforhør in absentia, fordi han var indlagt med kraniebrud.

Den 15-årige er sigtet for manddrab, subsidiært medvirken til manddrab og grov vold.

Løsladt af byretsdommer

Ved seneste retsmøde om forlængelse af varetægtsfængslingen besluttede dommeren at løslade den 15-årige. Han nåede dog aldrig at blive sluppet fri, da anklagemyndigheden kærede kendelsen til Østre Landsret, som omgjorde byrettens beslutning.

Den 17-årige var venner med den dræbte. Han er sigtet for to tilfælde af grov vold mod både den 15-årige og hans 13-årige lillebror, som ifølge politiet også var involveret i slagsmålet. Ifølge politiet påførte han den 15-årige kraniebrud og skade på benet, formentlig ved brug af et bat. Lillebroderen stak han angiveligt i ryggen med en kniv.

De involverede i slagsmålet tæller etniske danskere og unge med anden etnisk baggrund og er en broget skare af børn og unge. Nogle bor hjemme hos mor og far og er ud af 'almindelige' familier.

En af de involveredes bopæl er registreret på et børnehjem, mens nogen er og har været tilknyttet en behandlingsinstitution.

Dommeren vurderede ved seneste retsmøde, at der var grundlag for fortsat varetægtsfængsling, da løsladelse kunne medføre påvirkning af efterforskningen.

I lighed med de øvrige retsmøder blev dette også afholdt for lukkede døre. De sigtede i sagen er beskyttet af navneforbud, hvilket afskærer Ekstra Bladet fra at beskrive detaljer, der kan identificere dem.

Skulle tale om uoverensstemmelse

Ifølge Alis kæreste, som Ekstra Bladet har talt med, havde den 17-årige nu varetægtsfængslede en uoverensstemmelse med den 15-årige, som de skulle mødes for at tale om. I opgøret, hvor nogen havde taget våben med, blev Ali stukket flere gange med kniv, og hans liv kunne ikke reddes.

Politiet fandt efter ugerningen blandt andet flere knive og en økse på gerningsstedet. Her blev i alt 12 pågrebet. En af dem var den 15-åriges lillebror.

Selvom kun to er varetægtsfængslet, er yderligere ti fortsat sigtet. Alle er beskyttet af navneforbud.

Flere af de anholdte er blevet sat på fri fod, men er stadig sigtet i sagen. Foto: Kenneth Meyer

Børn og unge blev pågrebet i forbindelse med slagsmålet. Den yngste er blot 13 år. Foto: Kenneth Meyer

En økse var et af de fund, politiet gjorde på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer