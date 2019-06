Allan emigrerede efter nabohetz: Nu er han død

Var uvenner med naboer over flueplage: Afdød dansker skiftede for syv år siden hestestalden ud med dykkerparadis i Middelhavet

- Det føles som en hetz mod mig. Derfor emigrerer jeg også på et tidspunkt.

Sådan sagde Allan Hartmann-Jensen i august 2008 til Fyns Amts Avis, som skrev endnu et kapitel i historien om en nabostrid, som han ufrivilligt var havnet i.

Nu er den 53-årige dansker blevet fundet død i en garage på Malta.

Før han flyttede derned og blev dykkerinstruktør, var han stutteriejer og ikke lige populær hos alle.

En stribe naboer gav ham skylden for, at en hær af fluer havde invaderet deres hjem. Fluerne kom ifølge naboerne fra Allan Hartmann-Jensens hestestald i Skårup på Sydøstfyn.

St. Pauls Bay, hvor Allan Hartmann-Jensen blev fundet død, er et af Maltas populæreste turistmål og byder bl.a. på gode muligheder for dykning. Foto: Shutterstock

Fik påbud

Allan Hartmann-Jensen mente ikke, at han umiddelbart havde gjort noget forkert.

- Men sådan er det altså, når man bosætter sig et sted, hvor der har været heste siden 1807. Det kan ikke være den store overraskelse, fastslog han.

Det afholdt dog ikke kommunen fra at give ham et påbud om at få bragt tingene i orden, og det blev de.

Få uger efter kunne Allan Hartmann-Jensen fremvise en hestestald, hvor de fluer, der var tilbage, var døde. Han lovede også, at naboerne ikke længere risikerede at blive generet af fluer. Han var nemlig i gang med at sælge de fleste af hestene.

Allan Hartmann-Jensen var træt af at blive hængt ud af naboerne, og fire år vendte han Fyn ryggen og snuden mod middelhavsøen Malta.

Allan Hartmann-Jensen udrejste fra Danmark til Malta 1. juni 2012.