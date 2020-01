Hvis du som kunde oplever, at det er svært eller umuligt at finde en taxa nytårsdag på Fyn, så er der en god forklaring.

Alle fynske taxaer holder stille nytårsdag. Det skyldes en nødvendig teknisk opdatering af det system, der styrer ture, køer, betaling og alt andet.

- Det er nogle opdateringer, der skal foretages. Det blev vi forelagt i nat, at vi ikke skulle slukke anlægget, når vi kom hjem. Vi skulle bare overgive det til den chauffør, der skulle have dagstjansen. Men nogle af os har ikke en dagmand, så vi måtte bare logge af, siger Claus Bertelsen, der er taxachauffør hos Odense Minitaxi.

- Men det er jo et kæmpe problem, hvis I alle sammen kommer på én gang?

- Det er et kæmpe problem. Så jeg ved ikke helt, om det er noget, der er utilsigtet eller om det er planlagt. Det tror jeg ikke, det er. Ellers havde vi fået besked på at stille herude tidligere, forklarer Claus Bertelsen.

Rammer rigtig mange vogne

Det tekniske problem har ramt alle taxaer i Taxa Syds område. Det gælder derfor alle taxaer på Fyn inklusiv Fredericia og Kolding. Alle biler i det område er nødt til at køre til Odense for at få opdateret bilens computer.

Opdateringen skal ske på hver enkelt taxa, og det har derfor været nødvendigt at kalde samtlige vogne ind til centralen på Ove Gjeddes Vej i det sydøstlige Odense.

Klokken 16.30 er der opstået et mindre trafikkaos i Odense-bydelen, hvor et stort antal taxaer holder i lange rækker og venter på at få problemet løst. Opdateringen tager omkring 10 minutter at gennemføre på hver bil, så en stor del af nytårsdag vil gå med den store aktion.

En taxavognmand lever af at køre ture. Lige nu holder både taxaer og taxametre stille. Og det samme gør derfor også indtjeningen.

- Så må vi ind med en guitar i gågaden, konstaterer Claus Bertelsen.

Hvad har I fået at vide om, hvor lang tid det varer?

- Ti minutter til en halv time per vogn.

Og her er 35-40 vogne?

- Ja, det passer nok. Så det bliver sent, siger chaufføren.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra et af de berørte taxaselskaber. TV 2/Fyn har talt med flere selskaber, der ikke har tid til at forklare situationen på grund af travlheden.