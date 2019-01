Alle otte personer, der omkom i onsdagens togulykke på Storebæltsbroen, er blevet identificeret af retsmedicinerne.

Det oplyser Fyns Politi.

De pårørende til alle de omkomne er også blevet underrettet om dødsfaldene, skriver politiet i en pressemeddelelse.

De omkomne er:

En 28-årig kvinde fra det østlige Fyn



En 51-årig mand fra det nordlige Fyn



En 30-årig mand fra Aarhus



En 45-årig kvinde fra Odense



En 60-årig kvinde fra Odense



En 27-årig kvinde fra det centrale Fyn



En 59-årig kvinde fra Storkøbenhavn



En 30-årig mand fra Grønland

Fyns Politi oplyser, at ingen af de omkomne er i familie med hinanden, og at de alle er danske statsborgere.

Familie fortalte om tab

Politiet ønsker ikke at komme med yderligere oplysninger om de omkomnes identitet.

Torsdag aften satte familien dog navn på den 30-årige mand fra Grønland, som er Kasper Brix Bærndt. Han var oprindeligt fra Nordjylland, men var bosiddende i Grønland, hvor han også arbejdede.

Arbejdet med at opklare årsagen til ulykken er stadig i fuld gang. Havarikommissionen har hovedansvaret for at foretage undersøgelserne, mens Fyns Politi i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center også har lavet undersøgelser i toget.

Ølkasser lå spredt ud over sporene efter det voldsomme sammenstød. Foto: Anthon Unger

Fyns Politi bistår Havarikommissionen i det forestående arbejde, men det er først, når kommissionens arbejde er overstået, at politiet vil tage stilling til, hvorvidt der er nogen, der skal retsforfølges i sagen.

Hverken politiet eller Havarikommissionen har ønsket at komme med foreløbige konklusioner på, hvad der var årsag til ulykken.

Foreløbig har Havarikommissionen konstateret, at en lastvognstrailer fra et forbipasserende godstog af uvisse årsager røg ind i IC4-toget, hvilket altså førte til, at otte mennesker blev dræbt, og 16 mennesker blev såret.

Blandt andet de to togs sorte bokse kan være vigtige brikker i opklaringsarbejdet foruden afhøringer og andre tekniske spor.

