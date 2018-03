Alle troede de to veninder var på badeferie: Nu skal de i fængsel

De to veninder var på syv ugers ferie, men det kom til at koste dem dyrt

De to veninder 23-årige Melina Roberge og 29-årige Isabelle Lagacé fra Canada var i 2016 på en syv uger lang ferie, hvor de blandt andet skulle besøge Australien.

På de sociale medier viste de adskillige billeder, hvor de nød ferien på stranden iført bikini, men det skulle vise sig, at turen ikke kun var ren fornøjelse.

Undervejs var de på en krydstogt, og da skibet lagde til kaj i Sydney, blev de taget i at smugle 35 kilo kokain ind i landet ved at gemme det i deres kufferter.

Det er dermed den største narkosmugling, der har fundet sted på et skib i Australien.

Det skriver BBC.

Isabelle Lagacé blev i november kendt skyldig og idømt syv og et halvt års fængsel. Melina Roberge er netop blevet kendt skyldig og venter nu på sin strafudmåling, der forventes at falde 23. marts.

- Det piner mig at vide, at mine mest afgørende år som kvinde skal tilbringes i fængslet. Jeg angrer og er vred på mig selv over at have haft noget at gøre med folk, der er en del af en ulækker, ulækker narkohandel, forklarer Isabelle Lagacé i en erklæring ifølge BBC.

En tredje passager Andre Tamine, der var om bord på skibet, blev samtidig taget i at have 60 kilo kokain i sin kahyt, og de 95 kilo kokain er til sammen blevet vurderet til at have en værdi på 100.000.000 danske kroner.

Andre Tamine er også dømt skyldig og venter på strafudmålingen, men ifølge BBC vides det endnu ikke, hvordan de tre personer kender hinanden.