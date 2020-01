Altan-arbejder død efter fald fra lift

En altanarbejder faldt torsdag ned fra en lift på Vesterbro i København.

Der er tale om en 35-årig mand, som er død af sine kvæstelser. Det skriver mediet A4 Nu.

Mediet har fået dødsfaldet efter arbejdsulykken bekræftet af Casper Gorm Knudsen, der er direktør i firmaet Altan.dk, hvor den 35-årige var ansat.

'Jeg kan bekræfte, at der torsdag den 9. januar indtraf en faldulykke på Gasværksvej på Vesterbro i København. En medarbejder faldt ned fra en bomlift, og til trods opfattende behandling på hospitalet er det med stor sorg, at vi modtog beskeden om, at medarbejderen fredag den 10 januar er gået bort pga. sine kvæstelser,' skriver han i et mailsvar til A4 Arbejdsliv.

Politiet modtog torsdag i den forgangne uge klokken 12.14 en anmeldelse om en ulykke på Gasværksvej i København. Politiet oplyste umiddelbart efter ulykken, at den tilskadekomnes tilstand var kritisk.

Da ulykken skete som led i, at manden var på arbejde, er Arbejdstilsynet blevet inddraget i sagen. Arbejdstilsynet skal blandt andet vurdere, om sikkerheden på arbejdspladsen er i orden.

I den slags sager vurderer Arbejdstilsynet også, hvorvidt de gældende arbejdsmiljøregler om blandt andet sikkerhed er overholdt.