Alvorlig brand i etageejendom: To personer har mistet livet

To personer, en mand og en kvinde, er omkommet i forbindelse med en alvorlig brand i Lyngby. Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor Ritzau.

Et stort antal brandmænd kæmper i øjeblikket for at få flammerne under kontrol, efter den voldsomme brand tidligt på eftermiddagen brød ud i en etageejendom på Skeltoftevej i Lyngby.

Det oplyser Beredskab Øst.

Ifølge Beredskab Øst er branden brudt ud i en lejlighed og har medført røgspredning til naboopgange, tag og kælderen.

Brandmænd massivt til stede

Beredskab Øst oplyser, at 10 brandkøretøjer og 24 brandmænd er til stede ved branden.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nordsjællands Politi, hvilket indtil nu ikke har været muligt.

