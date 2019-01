Alvorlig færdselsulykke: Kvindelig cyklist i kritisk tilstand

Opdatering: Politiet er nu færdige på stedet, og Jagtvej er farbar i begge retninger igen.

- Vi er færdige med at arbejde ude på stedet, så nu foreligger der sagsbehandling for vores vedkommende, siger vagtchef Kristian Rohdin.

Jagtvej er igen fuld farbar i begge retninger efter oprydning og undersøgelser på uheldsstedet. #politidk https://t.co/get1Eq5rTR — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 14, 2019

Politiet var mandag aften til stede på Jagtvej i København, hvor der var sket en alvorlig færdselsulykke.

Det skrev Københavns Politi på Twitter.

Til Ekstra Bladet oplyste Københavns Politi, at de klokken 17.06 fik en anmeldelse om en færdselsulykke. Der er tale om en cyklist, som er blevet ramt af en bil.

- Det er en kvindelig cyklist, som er i kritisk tilstand, og som er kørt til behandling på Rigshospitalet.

- Cyklisten er på en eller anden måde kommet ud på kørebanen, så det er ikke en højresvingsulykke, siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin.

Den kvindelige cyklist er kørt til behandling på Rigshospitalet. Foto: Kenneth Meyer

Politiet var til stede for at undersøge, hvad der ligger til grund for ulykken.

- Vi har en bilinspektør på stedet til undersøgelse af køretøjerne, sagde Kristian Rohdin tidligere mandag.