Alvorlig trafikulykke: Person død

Opdateret 17.23: En person er afgået ved døden efter ulykken, oplyser Østjyllands Politi. De efterspørger nu vidner til ulykken, og politiet kan kontaktes ved at ringe 114.

Vi har netop fået at oplyst fra uheldsstedet, at en person er afgået ved døden. Vi har ikke flere oplysninger p.t. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 28, 2019

En meget alvorlig trafikulykke har fundet sted i Aarhus, hvor to biler er stødt sammen.

Ulykken er sket i krydset mellem Vejlby Ringvej og Vorregårds Alle i det nordlige Aarhus.

- Det er et meget alvorligt færdselsuheld.

- Der må have været noget hastighed involveret, for køretøjerne er meget beskadiget, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup.

- Anmeldelsen gik på, at to personer er fastklemt i et af køretøjerne. Der er tale om meget alvorlig personskade, oplyser vagtchefen.

Redningsmandskab arbejder på stedet, hvor Vejlby Ringvej er spærret i vestlig retning, oplyser Østjyllands Politi.

Vi har netop fået anmeldelse om et alvorligt færdselsuheld i krydset Vejlby Ringvej - Vorregårds Alle i Aarhus. To biler er stødt sammen. Vi forventer kødannelse #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 28, 2019

