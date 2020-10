Alvorlig ulykke: 12-årig tog fars bil

En 12-årig tysk dreng tog tirsdag sin fars bil og satte sig bag rattet med sin 17-årige kammerat på passagersædet.

De to drenge var på tur med den 12-åriges forældre til Lakolk Strand på Rømø. Da forældrene ville gå en tur, fik de to drenge lov til at beholde nøglerne til bilen, så de kunne høre musik.

- Herefter kører de galt i høj fart, og den 17-årige bliver slynget ud af bilen, oplyser Sydjyllands Politis vagtchef Ole Aamann til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 14.07.

Den 17-årige er nu fløjet til Odense Universitetshospital, oplyser vagtchefen. Politiet har endnu ingen oplysninger om hans tilstand. Den 12-årige dreng er uskadt.

Politiet bekræfter, at det var den 12-årige dreng, der kørte bilen.

Det er ikke et enestående problem, at unge mennesker kører ræs på stranden.

- Det er noget, vi ser jævnligt derovre, og når de så kommer ud i løst sand med måske 80 kilometer i timen, så ruller de rundt, siger Ole Aamann.