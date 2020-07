Alvorlig ulykke: 28-årig mand omkommet

På forbindelsen mellem Bogø og Møn er der fredag aften sket en meget alvorlig ulykke.

På Twitter har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi netop skrevet, at bilens 28-årige fører er omkommet.

28-årig mand død efter solo færdselsuheld på Grønsundvej på Bogø. De nærmere omstændigheder efterforskes. Pårørende er underrettet. Vh. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) July 31, 2020

Politiet har aftenen igennem spærret for trafik mellem de to øer - især for at gøre plads til, at en rednings-helikopter kunne få plads til at lande.

Det var en stor rednings-helikopter, der landede på ulykkesstedet, hvor der er sket en alvorlig ulykke. Foto: Per Rasmussen.

- Det, jeg kan se, er, at der var en person i bilen. Den person ligger nu på jorden, lidt fra sin bil, og får hjertemassage, lød det fra Ekstra Bladets mand på stedet umiddelbart efter ulykken.

Foto: Per Rasmussen.

Massiv granitblok

Den tilskadekomne bilist er, ifølge Ekstra Bladets reporter, i høj fart kørt direkte ind i en to meter høj, massiv granitblok, der står ved ankomsten til Bogø.

Foto: Per Rasmussen.

De pårørende er underrettet.